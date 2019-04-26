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"Знаешь ли ты историю России?": международный конкурс выявил победителей

© Представительство Россотрудничества в Узбекистане
Общество
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Финал республиканского конкурса состоялся в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. В Ташкенте прошел заключительный тур республиканского конкурса, посвященного освоению космического пространства, а также космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину, сообщает представительство Россотрудничества в Узбекистане. Мероприятие проводилось в Российском центре науки и культуры.

Знаешь ли ты историю России?: международный конкурс выявил победителей
© Представительство Россотрудничества в Узбекистане
"Знаешь ли ты историю России?": международный конкурс выявил победителей

Учащиеся школ, лицеев и колледжей Ташкента и Ташкентской области стали участниками данного мероприятия. Конкурс состоял из пяти этапов. Участником защищали конкурсные работы, выполняли тестирование, проходили викторину по истории космонавтики. Также от  каждого требовалась презентация «Мои достижения».

Фестиваль-конкурс русского танца Зимние узоры в Ташкенте
© РЦНК
На фестивале "Зимние узоры" в Ташкенте выбрали победителей
Компетентное жюри отметило высокий уровень подготовки и эрудиции участников. Проведение конкурса уже стало доброй традицией и организуется в РЦНК ежегодно. Руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Виктор Шулика был членом жюри и награждал победителей.

Знаешь ли ты историю России?: международный конкурс выявил победителей
© Представительство Россотрудничества в Узбекистане
"Знаешь ли ты историю России?": международный конкурс выявил победителей

В 2019 г. победителями республиканского конкурса "Знаешь ли ты историю России?" стали:

  • 1. Абдурахманов Абдукодыр, г. Самарканд;
  • 2. Абдувалиева Феруза, г. Зарафшан Навойской области;
  • 3. Измайлова Ксения, г. Янгиюль;
  • 4. Мальцев Илья, г. Чиназ;
  • 5. Сарапина Влада, г. Самарканд.

Все участники финального тура были награждены сертификатами участников, а победители - дипломами и поездкой в Российскую Федерацию по программе "Здравствуй, Россия!".

Знаешь ли ты историю России?: международный конкурс выявил победителей
© Представительство Россотрудничества в Узбекистане
"Знаешь ли ты историю России?": международный конкурс выявил победителей

Недавно, при поддержке Россотрудничества, более ста студентов Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои написали диктант на русском языке по творчеству советского писателя Михаила Шолохова.

Теги:
Конкурс, Россотрудничество, Россотрудничество



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