"Знаешь ли ты историю России?": международный конкурс выявил победителей

ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. В Ташкенте прошел заключительный тур республиканского конкурса, посвященного освоению космического пространства, а также космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину, сообщает представительство Россотрудничества в Узбекистане. Мероприятие проводилось в Российском центре науки и культуры.
Учащиеся школ, лицеев и колледжей Ташкента и Ташкентской области стали участниками данного мероприятия. Конкурс состоял из пяти этапов. Участником защищали конкурсные работы, выполняли тестирование, проходили викторину по истории космонавтики. Также от каждого требовалась презентация «Мои достижения».
В 2019 г. победителями республиканского конкурса "Знаешь ли ты историю России?" стали:
- 1. Абдурахманов Абдукодыр, г. Самарканд;
- 2. Абдувалиева Феруза, г. Зарафшан Навойской области;
- 3. Измайлова Ксения, г. Янгиюль;
- 4. Мальцев Илья, г. Чиназ;
- 5. Сарапина Влада, г. Самарканд.
Все участники финального тура были награждены сертификатами участников, а победители - дипломами и поездкой в Российскую Федерацию по программе "Здравствуй, Россия!".
Недавно, при поддержке Россотрудничества, более ста студентов Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои написали диктант на русском языке по творчеству советского писателя Михаила Шолохова.