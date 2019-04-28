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Курсанты Узбекистана вернулись с математической Олимпиады с медалями

© Фото: пресс-служба Минобороны Узбекистана
Общество
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Курсанты Академии Вооруженных Сил Узбекистана приняли участие в очередной Международной олимпиаде по математике среди курсантов высших военных образовательных учреждений стран СНГ.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Будущие офицеры Узбекистана завоевали третье место в абсолютном командном первенстве по итогам Олимпиады по математике, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Мероприятие прошло 19-25 апреля в Карагандинском государственном техническом университете в Казахстане. В нем приняли участие курсанты Армении, Беларуссии, России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

© Фото: Минобороны Узбекистана
Курсанты Академии Вооруженных Сил Узбекистана

На Олимпиаде участникам предстояло проверить я в три этапа свои знания по высшей математике. Первыми стали курсанты Российской Федерации. На втором месте представители Республики Казахстан. Тройку лидеров замкнули узбекистанцы.

Курсанты вернулись домой ночью 26 апреля. В Международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова их торжественно встретили преподаватели и командиры Академии ВС, родители и близкие.

Теги:
курсанты, Узбекистан



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