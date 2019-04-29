ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В рамках конкурса "Великая Отечественная война в истории моей семьи" состоялась презентация сборника эссе победителей конкурса среди учащихся из СНГ, сообщает пресс-служба "Каспий-Евразия".

Пресс-служба "Каспий-Евразия" Эссе школьников из Узбекистана вошли в сборник о Великой Отечественной войне

Всего на конкурсе было представлено 66 эссе. Участниками конкурса стали учащиеся от 14 до 18 лет из Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и Азербайджана. Жюри выбрало 15 лучших работ, которые попали в сборник. Авторы эссе получили в качестве награды туристические поездки в Астраханскую область и Волгоград.

Пресс-служба "Каспий-Евразия" Эссе школьников из Узбекистана вошли в сборник о Великой Отечественной войне

Цель проекта - сохранение русской языковой и культурной среды за рубежом, а также развитие образовательных и культурных связей и повышение интереса к истории и культуре России.

Руководитель молодежного крыла национального общества "Узбекистон" в Астрахани Азамат Аминов обратил внимание на объединяющее значение данного проекта.

"Цель мероприятия мне очень понравилась: дети не только из Центральной Азии, но и других стран СНГ, должны помнить нашу общую историю. Помнить подвиг дедушек, подвиг ровесника, подвиг людей, которые трудились в тылу. Такие мероприятия должны проводиться ежегодно. Детям надо напоминать, что в дружбе и единстве наша сила. Войну выиграл не один народ, а все мы," - подчеркнул Аминов.

Совсем недавно в Ташкенте открылась выставка детского рисунка, приуроченная к 9 Мая. Выставка "Рисунки Победы" посвящена Великой Отечественной войне и вкладу узбекистанцев в общую борьбу над фашизмом.

За несколько дней до торжеств в городах Узбекистана проводятся памятные и патриотические мероприятия: звучат песни военных лет, проходят автопробеги и небольшие парады военной техники, выступают военные музыканты. Параллельно общественные организации и простые горожане навещают ветеранов войны, при необходимости оказывают ветеранам помощь и приглашают на праздники в школы, где они общаются с молодежью.