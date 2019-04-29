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Адвокат расценил нападки репортера "Свободы" на Симоньян как угрозы

© Sputnik / РИА Новости
Общество
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По его словам, настоящий журналист не должен позволять себе подобных высказываний в адрес коллег.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Призыв журналиста "Радио Свобода" Рамазана Алпаута заставить Маргариту Симоньян отказаться от своих слов и извиниться следует расценивать как угрозу. Об этом рассказал РИА Новости известный российский адвокат Шота Горгадзе.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Главной редактор МИА "Россия сегодня" и RT опубликовала в Telegram-канале пост, в котором одобрительно отозвалась о предоставлении жителям Донбасса российского гражданства. По словам Симоньян, если не продолжить данную инициативу, велика вероятность того, что Россия к 2040 году может превратиться в мусульманскую страну.

Маргарита Симоньян подчеркнула: несмотря на то, что она не имеет ничего против ислама, она хотела бы сохранить Россию светской страной, где живет и процветает множество конфессий и этносов.

В ответ на это журналист "Радио Свобода" Рамазан Алпаут, опубликовав вышеупомянутое высказывание на своей странице в Facebook, призвал активистов с Северного Кавказа заставить Симоньян отказаться от своих слов и принести извинения.

"Проанализировав это заявление, я пришел к выводу, что в словах содержится угроза, причем не только скрытая угроза, а призыв к насильственным действиям в отношении Маргариты Симоньян", - заявил Горгадзе РИА Новости.

По его словам, настоящий журналист не должен позволять себе подобных неэтичных высказываний в адрес коллег.

Горгадзе также уточнил, что каждый имеет право на свое мнение, а словах Симоньян нет ничего, что могло бы вызвать такую реакцию. Он считает, что если защищаешь свободу слова, то угрожать другим людям за мнение, отличное от твоего, и диктовать свою точку зрения попросту неразумно.

© Sputnik / Евгений Биятов
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Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич назвал провокационным призыв журналиста "Радио Свобода". Он также добавил, что в связи с данной ситуацией необходимо создать и укрепить комплекс законодательных мер и нормативно-правовых актов, которые отрегулировали бы работу медиа и "околомедийных" структур в России.

Совсем недавно главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян прокомментировала арест основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа.




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