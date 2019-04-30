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Изменения, которые вступят в силу в Узбекистане с 1 мая

Sputnik
Общество
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Выбор любой профессии для женщин, плата за детей в детсадах, зарплата председателей и многое другое - читайте в обзоре.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. С 1 мая в Узбекистане вступают в силу некоторые изменения в законодательстве. Об основных правовых новшествах сообщил портал norma.uz.

С нового месяца в Узбекистане повышаются размеры родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях, финансируемых из Госбюджета. На сумму будет влиять лишь месторасположение детсада и режим его работы.

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Новый закон о равноправии вступает в силу: в Узбекистане отменяются запреты в выборе профессий для женщин.

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Председателям и ответственным секретарям схода граждан поднимут зарплату - примерно в 1,25 раза. Также документом предусмотрена административная ответственность за неисполнение решений сходов граждан.

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Подходит к концу акция по признанию самовольных построек: до 1 мая 2019 года право собственности на жилое помещение, возведенное на земельном участке, не отведенном для этих целей, или без получения разрешения, признается за лицом, добросовестно, открыто и непрерывно владеющим этим объектом как своим собственным имуществом.

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И, наконец, введенная еще в 2003 году льгота для импортеров древесины отменена с 1 мая.



Теги:
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