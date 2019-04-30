Узбекские школьники - о своих семейных героях

В Астрахани подвели итоги конкурса среди учащихся из СНГ "Великая Отечественная война в истории моей семьи". Эссе победителей вошли в сборник, который презентовали центр международных и общественно-политических исследований "Каспий Евразия" и Министерство международных и внешнеэкономических связей Астраханской области.

ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. В сборник попали 15 лучших работ, написанных детьми из стран СНГ. В том числе были отмечены работы трех узбекистанцев.

Так, ученица 10 класса ташкентской школы №282 Гузаль Тумпарова написала работу под названием "Мой прадед – герой". В ней она рассказала об отце своего дедушки - участнике Великой Отечественной войны Мухамаджане Усмановиче Тумпарове. Девушка написала, что в ее семье постоянно напоминают, что молодежь не должна забывать своих предков.

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В самом начале войны Мухамаджан Усманович одним из первых был отправлен на фронт.

"По воспоминаниям прадеда, фашисты, не желая сдаваться, отчаянно сопротивлялись, взрывали города, сжигали деревни, совершали чудовищные преступления в отношении мирного населения. В ходе ожесточенных боев… мой прадед получил осколочные ранения и был контужен… По заключению врачей он не мог больше участвовать в боевых действиях... В начале 1944 года почти оглохший, израненный вернулся к жене и сыну", - написала она.

Еще одну славную историю поведала ученица 10 класса бухарской школы №21 Севиль Хикматова. В сочинении "Мой прадедушка – защитник Родины" она называет своего предка "Победителем, который прошел от Дона до Берлина".

"Лейтенант Шукур Хасанов – сапер. Всю войну он прошел без единого ранения, будто заговоренный. Дома, в Бухаре, его ждали жена и трое детей, которые свято верили, что муж и отец обязательно вернется с Победой. Эта вера была для него оберегом, охранявшим от пули, от случайного взрыва, от руки врага", - с гордостью написала девушка.

Пресс-служба "Каспий-Евразия" Эссе школьников из Узбекистана вошли в сборник о Великой Отечественной войне

Она упомянула также, что ее прадед штурмовал Берлин и участвовал в разминировании Рейхстага. У Шукура Хасанова есть множество наград. В том числе Орден Отечественной войны II степени, орден "Красная звезда", медаль "За освобождение Варшавы", медаль "За взятие Берлина", медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", орден "Знак Почета" и многие другие.

Ученик 8-го класса средней школы №2 города Чиназа Мальцев Илья описал жизнь своего семейного героя – прадедушки Мальцева Сергея Филипповича, который в 1944 гору освобождал Чехословакию. "Его минометная батарея уничтожила много пехоты и огневых точек противника, а также обеспечила пехоте форсирование реки Одер. В этих боях мой прадедушка был ранен. Руководя минометной батареей, он показал себя храбрым, инициативным и решительным офицером. За участие, мужество и отвагу в этих боях Сергей Филиппович был награжден Орденом Отечественной войны II степени и медалью "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг." Закончил войну в Берлине в мае 1945 года и снова вернулся к мирному труду в свой город Ташкент", - написал мальчик.

В заключение школьник отметил, что война давно закончилась, но, несмотря на это, "мы должны помнить, что наши дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки когда-то грудью защищали Родину для нас. Мне хочется достучаться до сердца каждого: "Не забывайте о тех, кто подарил нам спокойную жизнь!".

Сегодня Узбекистан готовится к празднованию 9 Мая. По всей республике пройдут торжественные мероприятия. Традиционно ко Дню памяти и почестей гражданам раздадут ленточки в цветах флага Узбекистана, а также георгиевские ленточки, которые многие носят одновременно.

На прошлой неделе перед зданием Союза молодежи Узбекистана, рядом с Дворцом дружбы народов стартовала акция "Лента чести" под девизом "Память вечна, уважение священно".