Скандал в Ташкентском торговом центре: хокимият ответил недовольным

Достигнута договоренность о заключении администрацией рынка с легальными предпринимателями в виде исключения индивидуальных договоров на аренду до сентября 2019 года.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Хокимият Ташкента ответил недовольным предпринимателям, работающим возле "Гипермаркета" на территории Ташкентского торгового центра, сообщается на официальном сайте.

Напомним, вчера администрация комплекса из-за прокладки труб для питьевой воды предложила указанным предпринимателям вести свою деятельность на территории между комплексами "Чинни бозор" и "Бек барака".

Однако предложение было воспринято с недовольством.

"Данные мероприятия являются частью плановой работы по подготовке к осенне-зимнему сезону. Также предпринимателям, занятым торговлей, было указано на необходимость соответствия их деятельности законодательству", - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что некоторые продавцы вели рядом с "Гипермаркетом" нелегальную деятельность, а их прилавки были организованы с нарушением установленных правил торговли.

Именно поэтому администрация рынка также приняла нужные меры.

В итоге из-за недовольных продавцов были приостановлены плановые ремонтные работы, а также разработан план дальнейших действий.

"Достигнута договоренность о заключении администрацией рынка с легальными предпринимателями в виде исключения индивидуальных договоров на аренду до сентября 2019 года. Для этого продавцы обязаны предоставить разрешение налогового органа на занятие индивидуальным предпринимательством", - говорится в сообщении.

В документе также указано, что принятые меры направлены на соблюдение прав всех заинтересованных сторон.