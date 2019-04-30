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В Юнусабадском и Алмазарском районе 1 мая отключат свет

© Flickr/ NikonFilm35
Общество
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Это произойдет в связи с заменой существующих высоковольтных линий электропередачи Л-ДОК-1,2-110 кВ протянутых от Ташкентской ТЭС (ТашГРЭС).

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. В некоторых районах Юнусабадского и Алмазарского районов Ташкента завтра, 1 мая, планируется отключение электрической энергии с 07:00 до 17:00, сообщает UZ24.

Это произойдет в связи с заменой существующих высоковольтных линий электропередачи Л-ДОК-1,2-110 кВ протянутых от Ташкентской ТЭС (ТашГРЭС).

В Юнусабадском районе отключат свет в кварталах 5, 6, 7, 9 и в махалле "Хасанбой".

В Алмазарском районе - в махаллях Ахил, Янги Тошкент, Олтинсой, Кичкирик, Мойкургон, Г. Гофуров, Пахта, Иброхим-ота, а также в компаниях и предприятиях подсоединенные к подстанции ДОК.

Также издание отмечает, что перебои в электричестве могут наблюдаться и на Ташкентской теплоцентрали № 4, на подстанции "Чухурой".

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, Электроэнергетика, электроэнергия, свет



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