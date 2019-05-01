Будет что посмотреть: в Узбекистане создается сеть современных кинотеатров

Общая проектная сумма на создание кинотеатров составляет 121,5 миллиарда сумов, из которых 85 миллиардов сумов финансируется за счет средств Национального банка.

ТАШКЕНТ, 1 мая - Sputnik. В Узбекистане до конца текущего года появится сеть современных кинотеатров.

В третьем квартале этого года завершится строительство 24 кинотеатров, а к концу года будут возведены остальные 26 кинотеатров.

Специалисты разработали типовые проекты 1-этажных, 2-этажных и летних кинотеатров.

В одноэтажных и двухэтажных кинотеатрах будет находиться два кинозала на 50 мест каждый, в открытом (летнем) кинотеатре будет располагаться амфитеатр на 150 мест.

Всего по всей стране будет построено 15 одноэтажных, 24 двухэтажных и 11 открытых современных кинотеатров на 5 тысяч 550 зрительских мест.

Общая проектная сумма на создание кинотеатров составляет 121,5 миллиарда сумов, из которых 85 миллиардов сумов финансируется за счет средств Национального банка. Остальные 36,5 миллиарда сумов финансируются за счет собственных средств инициаторов проекта.

Также в республику завезен первый не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии инновационный передвижной киномобиль. Он оснащен современным техническим оборудованием ведущих мировых производителей.

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Для развертывания киномобиля требуется всего 30 минут. За это время прицеп увеличивается в ширину на 6 метров и предоставляет зрителям кинотеатр на 80 мест.