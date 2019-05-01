19:05 01 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.27
  • EUR9415.03
  • USD8445.49
Поиск
Зрители на показе в кинотеатре

Будет что посмотреть: в Узбекистане создается сеть современных кинотеатров

© Sputnik / Артем Житенев
Общество
Получить короткую ссылку
15 0 0

Общая проектная сумма на создание кинотеатров составляет 121,5 миллиарда сумов, из которых 85 миллиардов сумов финансируется за счет средств Национального банка.

ТАШКЕНТ, 1 мая - Sputnik. В Узбекистане до конца текущего года появится сеть современных кинотеатров. 

В третьем квартале этого года завершится строительство 24 кинотеатров, а к концу года будут возведены остальные 26 кинотеатров.

Специалисты разработали типовые проекты 1-этажных, 2-этажных и летних кинотеатров.

© Turin Invest
В Ташкенте появятся "кинотеатры на колесах"

В одноэтажных и двухэтажных кинотеатрах будет находиться два кинозала на 50 мест каждый, в открытом (летнем) кинотеатре будет располагаться амфитеатр на 150 мест.

Всего по всей стране будет построено 15 одноэтажных, 24 двухэтажных и 11 открытых современных кинотеатров на 5 тысяч 550 зрительских мест.

Общая проектная сумма на создание кинотеатров составляет 121,5 миллиарда сумов, из которых 85 миллиардов сумов финансируется за счет средств Национального банка. Остальные 36,5 миллиарда сумов финансируются за счет собственных средств инициаторов проекта.

Также в республику завезен первый не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии инновационный передвижной киномобиль. Он оснащен современным техническим оборудованием ведущих мировых производителей.

Режиссер Джаник Файзиев: мечтаю вернуться к съемкам в Узбекистане >>>

Для развертывания киномобиля требуется всего 30 минут. За это время прицеп увеличивается в ширину на 6 метров и предоставляет зрителям кинотеатр на 80 мест.

Теги:
Строительство, Узбекистан, кинотеатр



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Почему Игбо-Ора стал столицей близнецов
Как две капли, или Где находится всемирная столица близнецов - фото
Косатки растерзали китенка и его маму – жестокое видео с квадрокоптера
Рейтинг самых счастливых стран мира 2019
Рейтинг самых счастливых стран мира — где Узбекистан?

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054