Ветераны из Узбекистана отметят 74-ую годовщину Победы в Петербурге

Для участия в праздновании Дня Победы в Петербург приедут 90 российских соотечественников из 22 стран – в делегации войдут как ветераны ВОВ – участники обороны Ленинграда и жители блокадного города, так и активисты молодёжных патриотических организаций.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Ветераны Великой Отечественной войны из Узбекистана прибудут в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает пресс-служба городской Комитет по внешним связям.

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"В состав делегаций войдут как ветераны ВОВ – участники обороны Ленинграда и жители блокадного города, так и активисты молодёжных патриотических организаций, которые занимаются распространением знаний о войне за рубежом", - говорится в сообщении.

Всего в Северную столицу приедут 90 человек (в том числе три ветерана Великой Отечественной войны, четыре участника обороны Ленинграда, 58 блокадников и 25 представителей молодежных организаций) из 22 стран: Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Грузии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдавии, Румынии, США, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии.

Восьмого мая ветераны-соотечественники и молодежь примут участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, а также посетят концерт в БКЗ "Октябрьский".

В День Победы ветераны приглашены на парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа на Дворцовой площади.

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Вечером для них будет организован торжественный вечер, в рамках которого будет представлена концертная программа. Для гостей также предусмотрена дополнительная культурная программа.

Ранее стало известно, что на сегодняшний день в столице Узбекистана живут 143 участника Великой Отечественной войны.

В Яшнабадском районе столицы запустили проект "Победители", цель которого — показать жителям, что в их махаллях живут участники Великой Отечественной войны.