Соревнования с боевой стрельбой: на Черчике стартовал танковый биатлон

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. На полигоне Чирчик стартовало соревнование по танковому биатлону среди войск Минобороны Узбекистана
В среду, 1 мая, прошла церемония открытия соревнований, посвященных 9 маю – Дню памяти и почестей.
На церемонии открытия очередной "Битвы титанов" приняли участие представители Министерства обороны и командования Ташкентского военного округа, ветераны Вооруженных Сил, молодежь и граждане республики.
“Основная цель состязания - выявление самых лучших танковых экипажей среди боевых подразделений войск Министерства обороны. Самым лучшим военнослужащим достанется высокая честь – представлять страну на мировой арене,” – сказал заместитель командующего войсками Ташкентского военного округа полковник Бахтиёр Уралбоев.
Все экипажи, которые представляют честь военных округов, с первого дня соревнований начали выступать на танках Т-62, Т-64 и Т-72.
Задание соревнований – экипажи должны преодолеть массу препятствий: брод, курган, косогор, эскарп, противотанковый ров, заминированное поле. После военнослужащие соревнуются в точности стрельбе по мишеням из основной пушки и пулемета.
Финальная схватка танковых экипажей пройдет 5 мая на полигоне Чирчик. На торжественной части мероприятия состоится праздничный концерт, будет организован показ военной техники современного образца и времен Второй мировой войны.