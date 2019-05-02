Ученые вычислили продукт от ожирения – узбекистанцев это окрылит

Японские учёные уверены, что рис помогает бороться с лишним весом. Клетчатка, питательные вещества и растительные соединения, которые содержатся в цельных злаках, усиливают чувство сытости и тем самым предотвращают переедание.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Уровень ожирения населения значительно ниже в тех регионах, где жители едят много риса.

К такому выводу пришли Исследователи из Колледжа гуманитарных наук Дошиша (Киото), пишет портал EurekAlert.

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Ученые проанализировали рацион питания и образ жизни жителей 136 стран. Там, где люди в среднем ели по 150 граммов риса в день, население оказалось более стройным.

Согласно исследованию, потребление большего количества этой крупы может защитить от набора лишних килограммов, снизить уровень холестерина и уменьшить риск возникновения смертельно опасных заболеваний.

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Выяснилось, что жители азиатских стран потребляют большое количество риса (лидером является Бангладеш, где люди едят по 473 грамма в день), тогда как в западных странах ситуация кардинально иная: французы, американцы и англичане съедают наименьшее количество этого продукта (в США на человека приходится 19 граммов в день).