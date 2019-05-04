Коллекторы рассказали, как правильно планировать бюджет

По словам эксперта, двадцать процентов от общих доходов необходимо направлять на сберегательный счет в банке.

ТАШКЕНТ, 4 мая - Sputnik. Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) рекомендует правильно планировать свой бюджет, соблюдая формулу 50-30-20 вне зависимости от наличия долгов.

"Основной и, пожалуй, главный совет каждому, вне зависимости от наличия долгов - правильно планировать свой бюджет, строго соблюдая формулу 50-30-20", - сказал РИА Новости президент НАПКА Эльман Мехтиев.

По его словам, 50% бюджета должны составлять обязательные платежи (еда, коммунальные услуги, проезд, бензин, оплата мобильного телефона, обучение). "В идеале именно сюда и должна входить оплата кредита", - подчеркнул президент ассоциации.

На покупки и развлечения должно приходиться 30% бюджета, а оставшиеся 20% в идеале необходимо направлять на сберегательный счет в банке, советует Месхиев.