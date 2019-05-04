Противопожарные учения проходят в ТРЦ Next

Отрабатываются действия в случае пожара: оперативная эвакуация граждан и ликвидация возможных очагов возгорания.

ТАШКЕНТ, 4 мая - Sputnik. В торгово-развлекательном центре Next проходят практические учения, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

В учениях участвуют службы пожарной безопасности, скорой помощи и городские подразделения Узэнергонадзора.

Напомним, после пожара в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово в 2018 году, где погибли 60 человек, в том числе 37 детей, в Узбекистане усилили меры профилактики пожаров в ТРЦ.

В прошлом году власти узбекской столицы обязали руководство торговых комплексов и других объектов массового посещения людей провести пожарно-профилактические обследования.

В ходе противопожарных учений работников торговых центров обучают действиям в случае пожара: отрабатывается оперативная эвакуация граждан и ликвидация возможных очагов возгорания.