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Узбекистанки отравились угарным газом в России

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Шестеро девушек проживали в частном доме и работали в одной из агрофирм в Башкортостане.

ТАШКЕНТ, 5 мая - Sputnik. В Нуримановском районе республики Башкортостана 6 узбекистанок отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Инцидент произошел в ночь но 5 мая. Все пострадавшие проживали в частном доме. Как только об отравлении стало известно, их  тут же госпитализировали.

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Эту информацию подтвердило Министерство здравоохранения республики Башкартостан. Женщин отвезли в Центральную больницу Нуримановского района. К счастью, диагноз не оказался серьезным.
Поскольку их здоровью ничего не угрожает, врачи готовят пациенток к выписке.

В начале апреля в Термезе в подвале многоквартирного дома произошла вспышка газа, жертвами стали двое мужчин.

Теги:
утечка газа, больница, отравление, угарный газ



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