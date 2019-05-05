Узбекистанки отравились угарным газом в России

Шестеро девушек проживали в частном доме и работали в одной из агрофирм в Башкортостане.

ТАШКЕНТ, 5 мая - Sputnik. В Нуримановском районе республики Башкортостана 6 узбекистанок отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Инцидент произошел в ночь но 5 мая. Все пострадавшие проживали в частном доме. Как только об отравлении стало известно, их тут же госпитализировали.

Эту информацию подтвердило Министерство здравоохранения республики Башкартостан. Женщин отвезли в Центральную больницу Нуримановского района. К счастью, диагноз не оказался серьезным.

Поскольку их здоровью ничего не угрожает, врачи готовят пациенток к выписке.

В начале апреля в Термезе в подвале многоквартирного дома произошла вспышка газа, жертвами стали двое мужчин.