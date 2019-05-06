При ЧП в Шереметьево граждан Узбекистана не пострадало

ТАШКЕНТ, 6 мая - Sputnik. Граждан Узбекистана нет среди погибших или пострадавших в Шереметьево, сообщает МИД республики.

"По состоянию на утро 6 мая 2019 года в списках жертв и пострадавших в результате аварийной посадки самолета 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево» граждане Узбекистана не числятся. Это подтвердили Консульскому отделу Посольства нашей страны в России в правоохранительных органах, ведущих расследование",- говорится в сообщении министерства.

Стоп-кадр видео очевидца Следственный комитет сообщил о 41 погибшем в Шереметьево

Ранее сообщалось, что Шавкат Мирзиёев направил Президенту Российской Федерации соболезнования в связи с катастрофой в аэропорту Шереметьево. Президент Узбекистана выразил слова глубокого сочувствия родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Самолёт компании "Аэрофлот" Москва-Мурманск загорелся при посадке в аэропорту "Шереметьево". Самолет экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево, после 28 минут полета. Ему удалось сесть только со второй попытки из-за сложных погодных условий. При посадке произошло возгорание двигателей. В результате чрезвычайного происшествия погиб 41 человек.