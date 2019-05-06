ТАШКЕНТ, 6 мая - Sputnik. Люди возмущены вандализмом в отношении деревьев, которые высадили на газоне у памятника Гур-Эмира в Самарканде, сообщает "Даракчи".

Неизвестные сломали пополам деревья, которые совсем недавно посадили.

© Даракчи Самаркандцы возмущены: вандалы сломали все деревья в парке

Пользователи в соцсетях возмущаются и просят жесткого наказания:

"Никакого уважения к чужому труду и природе!".

"Вандалов поймать и жестоко наказать!".

"Я бы понял, если бы одно дерево сломали, но чтобы сломать абсолютно все - это уже кошмар!".

Напомним, громкий акт вандализма произошел в декабре в Каракалпакстане: там неизвестный повредил инсталляцию I Love Nukus.

Сотрудники МВД задержали хулигана. Он признался, что хотел своей выходкой произвести фурор в социальных сетях.