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Самаркандцы возмущены: вандалы сломали все деревья в парке

Самаркандцы возмущены: вандалы сломали все деревья в парке

© Даракчи
Общество
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Неизвестные вандалы сломали пополам молодые деревья у памятника Гур-Эмира.

ТАШКЕНТ, 6 мая - Sputnik. Люди возмущены вандализмом в отношении деревьев, которые высадили на газоне у памятника Гур-Эмира в Самарканде, сообщает "Даракчи".

Неизвестные сломали пополам деревья, которые совсем недавно посадили.

Самаркандцы возмущены: вандалы сломали все деревья в парке
© Даракчи
Самаркандцы возмущены: вандалы сломали все деревья в парке

Пользователи в соцсетях возмущаются и просят жесткого наказания:

"Никакого уважения к чужому труду и природе!".

"Вандалов поймать и жестоко наказать!".

"Я бы понял, если бы одно дерево сломали, но чтобы сломать абсолютно все - это уже кошмар!".

Напомним, громкий акт вандализма произошел в декабре в Каракалпакстане: там неизвестный повредил инсталляцию I Love Nukus.

Сотрудники МВД задержали хулигана. Он признался, что хотел своей выходкой произвести фурор в социальных сетях.

Теги:
Вандализм, вандализм, Узбекистан, Узбекистан, Самарканд, Самарканд



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