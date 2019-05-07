Власти организовали спецмаршруты до кладбищ в Родительский день

Православные христиане отмечают во вторник, 7 мая, важный праздник – Радоницу (день особого поминовения усопших, или Родительский день).

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. Власти Ташкента организовали 7 мая, в Родительский день, дополнительные маршруты.

Как сообщает пресс-служба хокимията столицы, "Тошшахартрансхизмат" 7 мая запустит четыре маршрута до кладбищ.

Это позволит всем желающим без проблем добраться до могил усопших родственников и по традиции навести там порядок.

"Для того чтобы создать необходимые условия нашим соотечественникам для посещений могил усопших родственников, "Тошшахартрансхизмат" 7 мая устанавливает новые автобусные маршруты в четырех направлениях:

1. К1: Метро "Алмазар" - кладбище № 2

2. К2: Метро "Буюк ипак йули" - Кладбище Боткина

3. К3: Массив Куйлюк-2 - Кладбище Уртасарай

4. К4: Метро "Буюк ипак йули" - Кладбище Уртасарай".

Седьмого мая 2019 года отмечается главный родительский день – Радоница.

Радоница – это православный праздник славянских народностей. В церковном календаре этот день относится к перечню Дней особого поминовения усопших. Он отмечается на 9-й день после окончания великого поста и празднования Пасхального воскресения.