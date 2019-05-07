Узбекистанцев просят быть осторожными на отдыхе в Индии

МИД предостерег граждан Узбекистана от посещения районов Индии и Бангладеш, которые были затронуты циклоном "Фани".

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. Министерство иностранных дел рекомендовало гражданам Узбекистана воздержаться от посещения территорий, подвергнувшихся воздействию циклона "Фани", обрушившегося на индийский штат Одиша и ряд территорий в Бангладеш.

Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

По информации Посольства Узбекистана в Индии, из-за циклона "Фани", обрушившегося на индийский штат Одиша и ряд территорий Бангладеш, более 2 миллионов человек эвакуированы из опасной зоны. Жертвами стихии в обоих государствах стали десятки человек.

Сообщается, что в регионе закрыты госучреждения, аэропорты, остановлено движение поездов и другого транспорта.

Телефоны Посольства Узбекистана в Нью-Дели: (9111) 24670774, 24670775, 24105640.

Циклон "Фани" стал одним из самых опасных тропических штормов, которые обрушивались на этот регион в последние годы.