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Будет ярко: в Ташкенте 9 Мая пройдет праздничный салют

Фото: Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (150)
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Узбекская столица озарится праздничными огнями в 21:00.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Праздничный салют в честь 9 Мая пройдет в Ташкенте в День памяти и почестей.

Как сообщает пресс-служба столичного хокимията, салют станет поздравлением с великим праздником ветеранам, чей подвиг никогда не будет забыт.

"Народ, который помнит о своем прошлом и чтит своих героев, воспитывает в своих детях уважение к истории и поколению старших, это народ, который уверенно смотрит в будущее, шаг за шагом развивая свою страну", - говорится в сообщении.

В Ташкенте прошел ретро-автопробег.
© Sputnik .
Память, флаги и победа: ретро-автомобили в Ташкенте - видео

Проведение салюта предусмотрено Программой мероприятий, посвященных празднованию Дня памяти и почестей. Власти узбекской столицы украсили улицы и дворы города плакатами и стендами, посвященными Дню памяти и почестей. По всей республике будут организованы показы военной техники времен Второй мировой войны.

В прошлом году салют, посвященный Дню памяти и почестей, проходил в Национальном парке Узбекистана в центре столицы. Однако администрация города учла обращения жителей и пообещала устраивать праздничный салют сразу на пяти-шести площадках. В хокимияте также пообещали поработать над тем, чтобы пиротехническое шоу стало более красочным и разнообразным.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (150)
Теги:
салют, Ташкент, Узбекистан



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