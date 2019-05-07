Самосвалы, краны, скорые: Узбекистан помогает Афганистану "мирной" техникой

Самаркандский автозавод отправил очередную партию автомобилей в Афганистан – это спецтехника и грузовики.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Самаркандский автомобильный завод поставил в Афганистан 78 различных автомобилей и единиц техники.

© O'zavtosanoat Самаркандский автомобильный завод экспортировал 78 единиц автомобилей в Исламскую республику Афганистан.

Техника была отправлена в республику в период с марта по май текущего года.

Как сообщает пресс-служба "СамАвто", сотрудничество между странами началось в 2018 году с заключения договора на поставку 121 машины скорой помощи. В новом году список поставляемой техники был расширен: помимо 11 единиц амбулансов в Афганистан были отгружены также самосвалы, молоковозы, кран-манипулятор, поливомоечные и комбинированные поливоуборочные подметательные машины.

"Новая техника была передана в эксплуатацию муниципалитета Кабула, а два молоковоза направлены для обслуживания детских садов", - говорится в сообщении.