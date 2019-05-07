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Самаркандский автомобильный завод экспортировал 78 единиц автомобилей в Исламскую Республику Афганистан.

Самосвалы, краны, скорые: Узбекистан помогает Афганистану "мирной" техникой

© O'zavtosanoat
Общество
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Самаркандский автозавод отправил очередную партию автомобилей в Афганистан – это спецтехника и грузовики.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Самаркандский автомобильный завод поставил в Афганистан 78 различных автомобилей и единиц техники.

Самаркандский автомобильный завод экспортировал 78 единиц автомобилей в Исламскую республику Афганистан.
© O'zavtosanoat
Самаркандский автомобильный завод экспортировал 78 единиц автомобилей в Исламскую республику Афганистан.

Техника была отправлена в республику в период с марта по май текущего года.

Как сообщает пресс-служба "СамАвто", сотрудничество между странами началось в 2018 году с заключения договора на поставку 121 машины скорой помощи. В новом году список поставляемой техники был расширен: помимо 11 единиц амбулансов в Афганистан были отгружены также самосвалы, молоковозы, кран-манипулятор, поливомоечные и комбинированные поливоуборочные подметательные машины.

"Новая техника была передана в эксплуатацию муниципалитета Кабула, а два молоковоза направлены для обслуживания детских садов", - говорится в сообщении.

Теги:
Афганистан, Узбекистан



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