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В столице проходит историческая акция Диктант Победы

Даты, события, личности: в Ташкенте стартовала акция "Диктант Победы"

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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Результаты и имена победителей будут опубликованы 12 июня на сайте диктантпобеды.рф.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Ташкенте впервые проходит историческая акция "Диктант Победы", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В Российском центре науки и культуры собрались несколько десятков человек разных возрастов. Некоторые пришли с георгиевскими ленточками на груди.

В столице проходит историческая акция Диктант Победы
Sputnik / Дильшода Рахматова
В столице проходит историческая акция "Диктант Победы"

Тест включает 30 вопросов, посвященных датам, событиям, военной географии, историческим личностям, плакатам военной эпохи, художественной литературе, памятникам монументального искусства.

В столице проходит историческая акция Диктант Победы
Sputnik / Дильшода Рахматова
В столице проходит историческая акция "Диктант Победы"

Результаты и имена победителей будут опубликованы 12 июня на сайте диктантпобеды.рф.

В этом году акция пройдет в 22 странах, среди которых Россия, Беларусь, Таджикистан, Германия, Казахстан, Израиль, Польша. В следующем году — по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — площадок станет больше, они откроются в том числе в Великобритании, Франции и США.

Ранее сообщалось, что 9 мая в Ташкенте состоится акция "Бессмертный полк". Колонна будет двигаться строго по тротуарам и пешеходным дорожкам. Жители города пройдут от комплекса "Братские могилы" до Вечного огня на площади Мустакиллик.

Теги:
Узбекистан, Россотрудничество, Ташкент, День Победы



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