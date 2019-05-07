Даты, события, личности: в Ташкенте стартовала акция "Диктант Победы"

Результаты и имена победителей будут опубликованы 12 июня на сайте диктантпобеды.рф.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Ташкенте впервые проходит историческая акция "Диктант Победы", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В Российском центре науки и культуры собрались несколько десятков человек разных возрастов. Некоторые пришли с георгиевскими ленточками на груди.

Sputnik / Дильшода Рахматова В столице проходит историческая акция "Диктант Победы"

Тест включает 30 вопросов, посвященных датам, событиям, военной географии, историческим личностям, плакатам военной эпохи, художественной литературе, памятникам монументального искусства.

Sputnik / Дильшода Рахматова В столице проходит историческая акция "Диктант Победы"

Результаты и имена победителей будут опубликованы 12 июня на сайте диктантпобеды.рф.

В этом году акция пройдет в 22 странах, среди которых Россия, Беларусь, Таджикистан, Германия, Казахстан, Израиль, Польша. В следующем году — по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — площадок станет больше, они откроются в том числе в Великобритании, Франции и США.

Ранее сообщалось, что 9 мая в Ташкенте состоится акция "Бессмертный полк". Колонна будет двигаться строго по тротуарам и пешеходным дорожкам. Жители города пройдут от комплекса "Братские могилы" до Вечного огня на площади Мустакиллик.