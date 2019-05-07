Хадж президента: уникальное видео поездки Ислама Каримова в Мекку

Узбекистанцам показали, как первый президент совершил малое паломничество в Мекку в 1992 году. Каримов также рассказал, какой символ он увидел в Каабе.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Фонд Ислама Каримова обнародовал видео поездки первого президента в Мекку.

Это событие произошло в апреле 1992 года. В поездке первого президента сопровождал муфтий Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф.

Ислам Каримов совершил обход вокруг священной Каабы. После этого он рассказал о своих впечатлениях и ощущениях.

"Когда мы поехали в священную Мекку, то удостоились большого счастья и чести войти вовнутрь Каабы. Я тогда от всего сердца попросил милосердного Бога обеспечить сегодняшний день и будущее моего народа, и чтобы Он оберегал его от всех бед и несчастий", - сказал Каримов.

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По словам первого лидера республики, в душе он чувствовал, что приехал в Мекку неспроста, что неспроста он удостоился столь высокой милости.

"Оказанные нам уважение и почтение – это была милость Аллаха. В посещении Каабатуллох я увидел великий символ. Мое сердце охватила уверенность, что будущее Узбекистана будет светлым", – поделился он своими мыслями.

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