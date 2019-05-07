Узбекистанцы на дорогих авто вытеснили пенсионеров из очереди к врачу

Доктора клиники попросили всех удалить первое видео и распространить новое, в котором как раз объясняют, для кого именно организована данная акция.

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. "Эстафета добра" облетела всю Сеть, однако уже появились узбекистанцы, которые пользуются добротой стоматологов.

Как сообщают местные Telegram-каналы, в стоматологию начали приезжать на дорогих автомобилях и требовать провести бесплатный осмотр, хотя сама акция была направлена на то, чтобы помочь бедным пенсионерам и беспомощным людям.

"Люди с "золотых" номеров звонят в клинику и требуют обещанное. Уже записали 150 человек в очередь, а в день не могут осматривать больше пяти человек", - рассказывают свидетели.

Доктора клиники попросили всех удалить первое видео и распространить новое, в котором как раз объясняют, для кого именно организована данная акция.

Напомним: все началось с того, что в Кыргызстане появился свой герой: стоматолог решил сделать подарок людям и в течение месяца Рамадан бесплатно лечить пациентов. Узбекистанцы тут же последовали его примеру и уже объявили о бесплатных акциях.

"Эстафета добра": узбекские стоматологи будут лечить бесплатно в Рамадан >>

Узбекские стоматологи объявили акцию по бесплатной установке металлокерамических зубов и съемных протезов для всех нуждающихся людей по адресу Юнусуабад-13, дом №64А, "Клиника доктора Шавката Ислома" у доктора Асадова Бегзода Хандиеровича.