Благородная акция: "Диктант Победы" был принят на ура узбекистанцами

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Корреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова побывала на площадке "Диктант Победы" и поделилась своими впечатлениями.

Приехав к зданию Россотрудничества, я была в ряду десятков добровольцев, готовых принять участие в новой для Узбекистана акции.

Sputnik / Дильшода Рахматова В столице проходит историческая акция "Диктант Победы"

"Вы тоже будете участвовать в "Диктанте?", - спросила я у женщины, идущей рядом. Она гордо кивнула, а затем, словно желая меня предупредить, быстро спросила: "Ой, а вы знаете, что "Диктант Победы" будет проходить в формате теста?"

Я ответила утвердительно. Оказывается, женщина думала, что диктант будет проходить в письменной форме, однако и новый формат ее не разочаровал. Она даже порадовалась, что сможет быстрее управиться с вопросами.

Организация мероприятия была на высоте. Пришедших регистрировали, раздавали специальные гелевые ручки, а затем направляли в аудиторию.

Sputnik / Дильшода Рахматова В столице проходит историческая акция "Диктант Победы"

Аудитория вместила чуть больше 20 человек. До старта оставалось меньше получаса, и эти минуты были совсем не скучными - все пребывали в радостном и приподнятом расположении духа, с удовольствием общались. По настроению участников было легко угадать, что они горды принять участие в диктанте и таким образом отдать дань уважения участникам войны.

Кто пришел на акцию?

Одна из девушек сказала, что не ожидала увидеть участников из столь разных возрастных категорий. "Я думала, придут школьники. А увидела, что даже люди старшего поколения решили принять участие в данной акции", - говорит она.

Ровно в 14:00 появилась миловидная, очень приветливая девушка. Она нам подробно рассказала о процедуре и о том, что на их площадке диктант проводится первый год, окрестив данную акцию "благородной".

"Эта акция еще раз покажет, что мир для нас всех важен. Когда мы все вместе, когда мы помним, когда есть память – наверное, это все самое светлое и лучшее, что у нас с вами может быть", - отметила она.

Затем участники получили бланки с 20 вопросами из истории ВОВ. К каждому вопросу давалось по четыре варианта ответов. Как и при настоящем диктанте, пользоваться гаджетами или подсказками категорически запрещалось.

Sputnik / Дильшода Рахматова В столице проходит историческая акция "Диктант Победы"

Критерии для победы были простыми: максимум правильных ответов при минимуме затраченного времени.

По мнению участников, вопросы не были трудными. Жительница Ташкента Елена отметила, что "Диктант Победы" станет стимулом восстановить в памяти ключевые события Великой Отечественной войны и узнать что-то новое для себя.

"Эта акция еще раз напомнит нам о тех временах, когда наши прадеды отдавали свои жизни за мир, за то, чтобы мы радовались тому, что мы имеем, и использовали все возможности, которые у нас есть. Ведь для каждого человека, живущего в нашей многонациональной стране, Великая Отечественная война и память о ней – это святое. Очень правильно, что проводятся такие акции", - сказала она.

В следующем году Россотрудничество планирует увеличить численность площадок и, возможно, данная акция будет проходить и в других регионах страны.