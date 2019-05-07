Для сотрудников МВД Узбекистана внедряется правильное питание

Теперь можно будет только порадоваться качеству питания и ассортименту продуктов.

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. В системе органов внутренних дел Узбекистана большие изменения - питание переведут на аутсорсинг, что означает, что теперь сотрудники МВД будут хорошо питаться, сообщается в постановлении.

Теперь можно будет только порадоваться качеству питания и ассортименту продуктов.

Так, согласно постановлению, все продукты должны теперь полностью соответствовать санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам.

"Договоры по аутсорсингу будут заключаться путем отбора наилучшего предложения, отдавая предпочтение претендентам, имеющим значительный опыт работы в сфере общественного питания", - говорится в документе.

Новый порядок планируется начать в воинских частях, образовательных и лечебных учреждениях, а также изоляторах временного содержания.

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Арендная плата за использование производственных помещений, оборудования, столово-кухонной посуды и мебели столовых, передаваемых аутсорсеру для организации питания, устанавливаются по "нулевой" ставке.

Напомним, организацию питания личного состава органов Службы государственной безопасности и их подразделений переведут на аутсорсинг.