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В Исламабаде отметили День памяти и почестей

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (154)
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Посол Узбекистана во время празднования уделил внимание значению этого дня в современном развитии страны, воспитании будущих поколений.

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. 7 мая в посольстве Узбекистана в Исламабаде отпраздновали День памяти и почестей, сообщает МИД Узбекистана.

На праздничное мероприятие были приглашены представители узбекской диаспоры, постоянно проживающих в Пакистане, а также пакистанские СМИ.

Праздник начался с патриотической акции по вручению "Ленты славы" цветов флага Узбекистана, после чего посол Узбекистана Фуркат Сидиков поздравил гостей с памятной датой и уделил внимание значению этого дня в современном развитии страны, воспитании будущих поколений.

"Особо отмечен героизм наших соотечественников в годы Второй мировой войны, их благородство и гуманизм по отношению к другим людям, на долю которых выпали горести и страдания", - говорится в сообщении.

Представители диаспоры также отметили тот факт, что во время Второй мировой войны узбекский народ проявил присущие ему великодушие и милосердие, приняв около одного миллиона эвакуированных детей, женщин, стариков, делясь с ними последним куском хлеба и кровом.

В Ташкенте 9 мая перекроют улицы возле "Братских могил" >>

Напомним, в честь Дня памяти и почестей на территории Ташкентского мемориального комплекса "Братские могилы" пройдут торжественные мероприятия, в связи с чем 9 мая будут перекрыты некоторые улицы.

Улицы Шота Руставели, Чупан ата и Богибустон, которые пересекаются с комплексом "Братские могилы", с 7:00 до 10:00 утра будут временно закрыты. 

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (154)
Теги:
День Памяти и Почестей, Посол, Узбекистан, Узбекистан



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