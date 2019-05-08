Ветеран Георгий Любимов призвал молодежь "быть на высоте"

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Весть о начале войны застала 15-летнего Георгия в родном Янгиюльском районе, в школе, где он учился.
"Как раз заканчивалась учеба... К нам пришел преподаватель географии и сказал, что с утра идет война", — рассказал ветеран.
В годы Великой Отечественной Любимов служил на Тихоокеанском Военно-морском флоте, был радистом радиостанции на Дальнем Востоке. Окончил школу связи, был начальником радиостанции. За участие в войне имеет орден Отечественной войны, медаль "За победу над Японией" и другие медали, награды.
"Самая высокая и дорогая для меня награда — орден, подтверждающий, что я участник, ветеран Великой Отечественной войны. Лучше и дороже этой награды нет и быть не может!" — отметил Георгий Федорович.
Говоря о "Бессмертном полке", ветеран отметил, что это "прекрасная, замечательная и незаменимая общественная акция".
"Хорошо, что полк такой создан", — сказал Георгий Любимов.
В РЦНК рассказали, кто доставил пакт о безоговорочной капитуляции Германии >>>
Ветеран выразил самые теплые пожелания молодому поколению и призвал юношей и девушек "держать марку", "быть на высоте", не переставать развиваться физически, настойчиво овладевать современной военной техникой и быть в первых рядах борцов за свободу и независимость родины.
"У нас родина большая, Узбекистан — великая страна, и мы очень рады, что живем здесь и процветаем. Я в Узбекистане уже 93 года живу, и все здесь прекрасно", — сказал ветеран.
В начале марта в Яшнабадском районе Ташкента был запущен проект "Победители", цель которого — показать жителям столицы, что в их махаллях живут участники Великой Отечественной войны. Акция началась с махалли "Тойтепа", где появилась фотография Георгия Любимова.