Ветеран Георгий Любимов призвал молодежь "быть на высоте"

Девятого мая исполняется 74 года со Дня Победы. В преддверии праздника корреспондент Sputnik Узбекистан побеседовал с ветераном Великой Отечественной войны, капитаном гвардии III ранга Георгием Любимовым. Он рассказал, о чем вспоминает, глядя на свои медали, и как относится к акции "Бессмертный полк".

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Весть о начале войны застала 15-летнего Георгия в родном Янгиюльском районе, в школе, где он учился.

"Как раз заканчивалась учеба... К нам пришел преподаватель географии и сказал, что с утра идет война", — рассказал ветеран.

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По словам Георгия Федоровича, к этой новости все отнеслись спокойно: были уверены, что страна одержит победу над врагом. "И оказались правы".

В годы Великой Отечественной Любимов служил на Тихоокеанском Военно-морском флоте, был радистом радиостанции на Дальнем Востоке. Окончил школу связи, был начальником радиостанции. За участие в войне имеет орден Отечественной войны, медаль "За победу над Японией" и другие медали, награды.

"Самая высокая и дорогая для меня награда — орден, подтверждающий, что я участник, ветеран Великой Отечественной войны. Лучше и дороже этой награды нет и быть не может!" — отметил Георгий Федорович.

Говоря о "Бессмертном полке", ветеран отметил, что это "прекрасная, замечательная и незаменимая общественная акция".

"Хорошо, что полк такой создан", — сказал Георгий Любимов.

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Ветеран выразил самые теплые пожелания молодому поколению и призвал юношей и девушек "держать марку", "быть на высоте", не переставать развиваться физически, настойчиво овладевать современной военной техникой и быть в первых рядах борцов за свободу и независимость родины.

"У нас родина большая, Узбекистан — великая страна, и мы очень рады, что живем здесь и процветаем. Я в Узбекистане уже 93 года живу, и все здесь прекрасно", — сказал ветеран.

В начале марта в Яшнабадском районе Ташкента был запущен проект "Победители", цель которого — показать жителям столицы, что в их махаллях живут участники Великой Отечественной войны. Акция началась с махалли "Тойтепа", где появилась фотография Георгия Любимова.