В Петербурге вспомнили узбекистанцев – героев Великой Отечественной войны

В своих выступлениях гости выставки неоднократно отмечали неоценимый вклад узбекского народа в дело защиты Ленинграда и общую победу над фашизмом в годы Второй мировой войны.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Санкт-Петербурге с 6 по 8 мая прошла фотовыставка "Память народа священна" — об узбекистанцах, которые защищали Ленинград в годы Великой Отечественной войны, погибли на полях сражений, а также жителях осажденного города, эвакуированных в республику.

Инициатором проведения выставки выступил Центр народной дипломатии ШОС в Узбекистане. Снимки и документальные материалы предоставило агентство "Узархив".

ГК РУ в г.Санкт-Петербурге Фотовыставка "Память народа священна"

Мероприятие посетили в том числе руководители национальных диаспор. Гости неоднократно отмечали неоценимый вклад узбекского народа в дело защиты Ленинграда и общую победу над фашизмом в годы Второй мировой войны.

"Только на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга захоронено около семи тысяч узбеков. Десятки тысяч жителей блокадного Ленинграда были эвакуированы в Узбекистан, где их встретили теплом, поделились с ними кровом и последним хлебом", — отметили в Генконсульстве Узбекистана в Санкт-Петербурге.

Так, в годы войны узбекский кузнец Шоахмед и его жена Бахри Шамахмудовы усыновили 15 детей-сирот разных национальностей, эвакуированных в Ташкент из разных частей Советского Союза. Среди детей были русские, белорусы, молдаванин, украинец, латыш, казах, татарин и представители других национальностей.

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Письмо из Ленинграда

Ты себя не терзай и не мучай

В дальнем южном дому тыловом, —

Лучше прежнего, чище и лучше

Мы с тобою еще заживем!

Будут снова и взморье, и Стрельна —

Незакатного солнца край,

Где теперь каждый кустик пристрелян

И с насыпи сброшен трамвай!

И стучит пулеметная лента

Телеграфным кодом своим.

Ты прислушайся к ней в Ташкенте —

К дальним отзвукам фронтовым!

Самой точной, короткою самой —

Жди! — обрадует вестью она,

Словно молнией телеграммы,

Днем Победы озарена!

Петр Ойфа.

Ленинградский фронт, 1942 год.