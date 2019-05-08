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Фотовыставка Память народа священна

В Петербурге вспомнили узбекистанцев – героев Великой Отечественной войны

ГК РУ в г.Санкт-Петербурге
Общество
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (165)
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В своих выступлениях гости выставки неоднократно отмечали неоценимый вклад узбекского народа в дело защиты Ленинграда и общую победу над фашизмом в годы Второй мировой войны. 

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Санкт-Петербурге с 6 по 8 мая прошла фотовыставка "Память народа священна" — об узбекистанцах, которые защищали Ленинград в годы Великой Отечественной войны, погибли на полях сражений, а также жителях осажденного города, эвакуированных в республику. 

Инициатором проведения выставки выступил Центр народной дипломатии ШОС в Узбекистане. Снимки и документальные материалы предоставило агентство "Узархив".

Фотовыставка Память народа священна
ГК РУ в г.Санкт-Петербурге
Фотовыставка "Память народа священна"

Мероприятие посетили в том числе руководители национальных диаспор. Гости неоднократно отмечали неоценимый вклад узбекского народа в дело защиты Ленинграда и общую победу над фашизмом в годы Второй мировой войны. 

"Только на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга захоронено около семи тысяч узбеков. Десятки тысяч жителей блокадного Ленинграда были эвакуированы в Узбекистан, где их встретили теплом, поделились с ними кровом и последним хлебом", — отметили в Генконсульстве Узбекистана в Санкт-Петербурге.

Так, в годы войны узбекский кузнец Шоахмед и его жена Бахри Шамахмудовы усыновили 15 детей-сирот разных национальностей, эвакуированных в Ташкент из разных частей Советского Союза. Среди детей были русские, белорусы, молдаванин, украинец, латыш, казах, татарин и представители других национальностей.

***

Письмо из Ленинграда

Ты себя не терзай и не мучай 
В дальнем южном дому тыловом, — 
Лучше прежнего, чище и лучше 
Мы с тобою еще заживем!

Будут снова и взморье, и Стрельна — 
Незакатного солнца край, 
Где теперь каждый кустик пристрелян 
И с насыпи сброшен трамвай!

И стучит пулеметная лента 
Телеграфным кодом своим. 
Ты прислушайся к ней в Ташкенте — 
К дальним отзвукам фронтовым!

Самой точной, короткою самой — 
Жди! — обрадует вестью она, 
Словно молнией телеграммы, 
Днем Победы озарена!

Петр Ойфа.

Ленинградский фронт, 1942 год.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (165)
Теги:
Россия, Санкт-Петербург, подвиг, День Победы



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