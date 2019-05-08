В Петербурге вспомнили узбекистанцев – героев Великой Отечественной войны

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Санкт-Петербурге с 6 по 8 мая прошла фотовыставка "Память народа священна" — об узбекистанцах, которые защищали Ленинград в годы Великой Отечественной войны, погибли на полях сражений, а также жителях осажденного города, эвакуированных в республику.
Инициатором проведения выставки выступил Центр народной дипломатии ШОС в Узбекистане. Снимки и документальные материалы предоставило агентство "Узархив".
Мероприятие посетили в том числе руководители национальных диаспор. Гости неоднократно отмечали неоценимый вклад узбекского народа в дело защиты Ленинграда и общую победу над фашизмом в годы Второй мировой войны.
"Только на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга захоронено около семи тысяч узбеков. Десятки тысяч жителей блокадного Ленинграда были эвакуированы в Узбекистан, где их встретили теплом, поделились с ними кровом и последним хлебом", — отметили в Генконсульстве Узбекистана в Санкт-Петербурге.
Так, в годы войны узбекский кузнец Шоахмед и его жена Бахри Шамахмудовы усыновили 15 детей-сирот разных национальностей, эвакуированных в Ташкент из разных частей Советского Союза. Среди детей были русские, белорусы, молдаванин, украинец, латыш, казах, татарин и представители других национальностей.
***
Письмо из Ленинграда
Ты себя не терзай и не мучай
В дальнем южном дому тыловом, —
Лучше прежнего, чище и лучше
Мы с тобою еще заживем!
Будут снова и взморье, и Стрельна —
Незакатного солнца край,
Где теперь каждый кустик пристрелян
И с насыпи сброшен трамвай!
И стучит пулеметная лента
Телеграфным кодом своим.
Ты прислушайся к ней в Ташкенте —
К дальним отзвукам фронтовым!
Самой точной, короткою самой —
Жди! — обрадует вестью она,
Словно молнией телеграммы,
Днем Победы озарена!
Петр Ойфа.
Ленинградский фронт, 1942 год.