В Узбекистане предложили создать госорган для развития национального языка

Общественное движение "Юксалиш" (партия развития) предложила ряд мер по совершенствованию обучения узбекскому языку для повышения грамотности населения. В частности, для координации этой работы намерены создать отдельную структуру.

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В Узбекистане обеспокоились уровнем грамотности населения, а также развитием государственного языка. Общенациональное движение "Юксалиш" разработало предложения по развитию узбекского языка.

Составители рекомендаций подчеркнули, что обратились к данной теме после того, как в обществе поднялась дискуссия на счет предания некоторым языкам, использующимся в Узбекистане, статус официального, в частности русскому. Представители движения подчеркнули, что своей инициативой ни в коем случае не намерены заставлять граждан учить именно узбекский язык, но все желающие должны стремиться к совершенствованию своей грамотности.

Так, движение "Юксалиш" предлагает разработать Концепцию развития узбекского языка и повышения уровня владения языковыми нормами для реализации комплексных мер в этом направление в ближайшие пять лет.

Кроме того, авторы рекомендаций выступают за создание условий для формирования и развития языковой грамотности в семье, совершенствование образовательных программ по изучению государственного и иностранных языков, а также повышение грамотности и уровня владения государственным языком госслужащих, руководителей органов государственной власти и управления. Немаловажная роль в этом процессе отводится обществу и СМИ, которые должны служить примером и образцом.

Также "Юксалиш" предлагает учредить специальный госорган, ответственный за осуществление единой государственной политики в сфере развития узбекского языка, а для внедрения эффективных методик в изучении языка учитывать международный опыт.

Одной из форм пропаганды изучения государственного языка, по мнению авторов проекта, может стать общенациональный диктант по узбекскому языку, который по аналогии с "Тотальным диктантом" в России и других странах мира стоит проводить ежегодно.

Помимо этого, при образовательных учреждениях и заинтересованных структурах предлагается организовать бесплатных курсов по изучению узбекского языка для всех желающих, а для молодежи использовать в образовательных программах информационные технологии, мобильные приложения и интерактивные формы обучения.