Владимир Путин возглавил шествие "Бессмертного полка" в Москве

Акция проходит в восьмой раз. В 2018 году в ней приняло участие свыше миллиона жителей и гостей российской столицы.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Многотысячная колонна "Бессмертного полка" двинулась по Тверской улице к Красной площади. Шествие возглавляет президент России Владимир Путин.

Глава государства принимает участие в этом международной патриотической акции уже в пятый раз. В руках президента фотография его отца, который несмотря на имевшуюся у него "бронь" добровольцем отправился на фронт.

В прошлом году только в одной российской столице к акции присоединилось более миллиона человек.

Прямую трансляцию шествия смотрите в социальных сетях Sputnik Узбекистан.

Это восьмая масштабная акция "Бессмертного полка". С каждым годом ее масштабы как в самой России, так и в десятках странах мира растут. Официально шествие проходит в Казахстане и Таджикистане, в ряде стран активисты сами устраивают этот марш, в котором могут принять участие все желающие.

В Узбекистане во многих городах в разных форматах проходили локальные акции, на которые люди приходили с портретами своих дедов и прадедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной. Самой масштабной оказалась спонтанная импровизированная акция на "Братских могилах" в Ташкенте. По разным данным, в ней приняли участие несколько тысяч человек.

