Владимир Путин возглавил шествие "Бессмертного полка" в Москве

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Многотысячная колонна "Бессмертного полка" двинулась по Тверской улице к Красной площади. Шествие возглавляет президент России Владимир Путин.
Глава государства принимает участие в этом международной патриотической акции уже в пятый раз. В руках президента фотография его отца, который несмотря на имевшуюся у него "бронь" добровольцем отправился на фронт.
В прошлом году только в одной российской столице к акции присоединилось более миллиона человек.
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В Узбекистане во многих городах в разных форматах проходили локальные акции, на которые люди приходили с портретами своих дедов и прадедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной. Самой масштабной оказалась спонтанная импровизированная акция на "Братских могилах" в Ташкенте. По разным данным, в ней приняли участие несколько тысяч человек.