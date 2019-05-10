В Самарканде откроют филиал российского спортивного университета

Все выпускники получат диплом российского образца, который будет признан документом о высшем образовании и в РФ, и в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 10 мая - Sputnik. В Самарканде планируют открыть филиал Российского госуниверситета физкультуры, спорта, молодежи и туризма, сообщает Uz24.

Отмечается, что весь учебный процесс будет проходить по программам на русском языке в здании Самаркандского педагогического профессионального колледжа и Специализированной детско-юношеской спортивной школы по легкой атлетике и игровым видам спорта.

"Главными задачами образовательного учреждения будет являться развитие системы подготовки кадров для сферы физической культуры и спорта в соответствии с передовым зарубежным опытом, а также проведение фундаментальных научных исследований в области физической культуры и спорта", - говорится в сообщении.

Все выпускники получат диплом российского образца, который будет признан документом о высшем образовании и в РФ, и в Узбекистане.

Уже в конце 2019 года филиал планирует принять первых студентов на грантовой и контрактной основе, а вот их количество и стоимость пока не определены.

Напомним, Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма – крупнейшее в России и за рубежом высшее учебное заведение в области физической культуры и спорта. За время деятельности университета было подготовлено более 60 тысяч специалистов высшей квалификации, в том числе около 5 тысяч иностранных специалистов из 115 стран мира. Среди его студентов и выпускников 172 олимпийских чемпиона, чемпионы Европы и мира.