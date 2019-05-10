СМИ: Шавкат Мирзиёев посетит сегодня несколько мест в Ташкенте

Глава республики отправится в Чиланзарский и Учтепинский районы.

ТАШКЕНТ, 10 мая - Sputnik. Сегодня, 10 мая, Шавкат Мирзиёев, возможно, посетит ряд объектов Ташкента, сообщает UPL.

По словам издания, глава республики отправится в Чиланзарский и Учтепинский районы.

Напомним, вчера президент Узбекистана возложил венок к монументу "Скорбящая мать" и поучаствовал в праздничных мероприятиях. Также Мирзиёев посетил Площадь памяти в Ташкенте, возложил цветы к монументу и поздравил собравшихся.

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Вчера по всему Узбекистану прошли праздничные мероприятия в честь 9 Мая - Дня памяти и почестей.