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Шавкат Мирзиёев посетил поле фермерского хозяйства Комилжон ота Мамажонов Ферганского района

СМИ: Шавкат Мирзиёев посетит сегодня несколько мест в Ташкенте

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Глава республики отправится в Чиланзарский и Учтепинский районы. 

ТАШКЕНТ, 10 мая - Sputnik. Сегодня, 10 мая, Шавкат Мирзиёев, возможно, посетит ряд объектов Ташкента, сообщает UPL.

По словам издания, глава республики отправится в Чиланзарский и Учтепинский районы. 

Напомним, вчера президент Узбекистана возложил венок к монументу "Скорбящая мать" и поучаствовал в праздничных мероприятиях. Также Мирзиёев посетил Площадь памяти в Ташкенте, возложил цветы к монументу и поздравил собравшихся.

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Вчера по всему Узбекистану прошли праздничные мероприятия в честь 9 Мая - Дня памяти и почестей.

Теги:
Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



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