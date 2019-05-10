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Праздничное мероприятие, посвященное Дню Памяти и Почестей в Ташкентском ботаническом саду

В Ташкенте все выходные будет открыт вход в Ботанический сад

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (181)
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Для создания удобств населению страны и гостям Узбекистана, народные гуляния в Ботаническом саду будут продолжены в субботу и воскресенье (11-12 мая).

ТАШКЕНТ, 10 мая - Sputnik. Вчера, 9 мая в Ташкентском Ботаническом саду прошли праздничные мероприятия в честь Дня Памяти и почестей, однако вход будет открыт и последующие дни, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В течении дня были продемонстрированы военная техника и вооружение времен Второй мировой войны, а также инсталляции боевых действий.

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Для создания удобств населению страны и гостям Узбекистана, народные гуляния в Ботаническом саду будут продолжены в субботу и воскресенье (11-12 мая).

В эти дни сад будет работать с 10.00 часов утра.

Все инсталляции, расположенные в саду останутся на местах. Вход свободный. В Ботаническом саду посетители могут увидеть легендарные танки "Т-34", "ИС-2", самоходные артиллерийские установки времен Второй мировой войны, экспозиции посвященные семье Шоахмада Шомахмудова, работа здания сельсовета во время войны, образцы боевой и военной техники и многое другое.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (181)
Теги:
Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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