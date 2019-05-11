Нурсултан Назарбаев наградил Алишера Усманова орденом "Достык"

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил известному бизнесмену и меценату узбекского происхождения Алишеру Усманову орден "Достык" первой степени.

Усманов получил орден за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Назарбаева.

© ADG8 Назарбаев наградил Алишера Усманова орденом "Достык"

В марте прошлого года Нурсултан Назарбаев наградил орденом "Достык" первой степени президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Узбекский лидер тогда отметил необходимость сохранения и приумножения наследия предков, которое является символом согласия и сплоченности двух народов.

Ранее президент России Владимир Путин вручил Усманову Константиновскую медаль Русского географического общества.