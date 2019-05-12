История одной ошибки: как брак без любви разрушил жизнь кыргызстанки

Жительница Кыргызстана вышла замуж под натиском общественного мнения, столкнулась с лицемерием свекра и свекрови и в итоге развелась. Теперь ее мучают мысли о потерянном времени.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Кыргызстанка рассказала в интервью Sputnik Кыргызстан, почему вышла замуж за нелюбимого человека и что чувствует теперь — после развода.

Обращаюсь к вам с такой проблемой: я ушла от мужа, а теперь страдаю. Меня съедает чувство обиды, и я ничего не могу с этим поделать. С самого начала я не хотела выходить за него замуж, но родственники уговорили, мол, хороший парень, семья благородная. Только я понимала, что мы разные люди и, наверное, не поймем друг друга, не уживемся. Как понимаете, мы поженились не по большой любви, а потому, что я хорошая девушка и он был для меня отличным вариантом.

© Sputnik / AlexTikhomirov Свадебные фотографы назвали признаки скорого развода

Порой становится так больно и обидно за себя. Я ведь понимала, что из этого не выйдет ничего хорошего, но прогнулась под общественное мнение и сделала то, что от меня требовали. Мы прожили вместе всего 8 месяцев…

Все упрекают в этом меня. Говорят, что надо было потерпеть, мол, многие женщины терпят. Никто меня не понимает. Я старалась, раз вошла в эту реку, хотела, что все было по-человечески. Делилась с ним, хотела, чтобы мы стали друзьями. Только он все мои слова понимал превратно, постоянно искажал смысл, во всем искал негатив. Я была виновата во всех его бедах.

Но и это не все. Особенно мне "повезло" со свекром и свекровью. Это люди с узким кругозором, они живут по традициям, которые были актуальны лет 100 назад. Очень консервативные личности.

Келин не жена их сына, а просто раб. Она должна выполнять их прихоти, делать всю работу по дому. Особенно разочаровала свекровь: в лицо говорила одно, а за спиной совершенно другое. Такого лицемерия я еще не видела.

Я понимаю, что не была идеальной невесткой. Только не могла молчать, когда видела лицемерие, мне хотелось положить конец бесконечному вранью. Однако этим людям так жить удобнее, и менять что-то в своей жизни они не хотят. Они постоянно меня ругали, придирались к любой мелочи.

Я спросила себя: нужны мне такие родственники? Если я настолько плохая, почему бы просто не оставить их в покое и уйти? Для чего я должна всю жизнь с ними бороться? Ответ для меня был ясен. Я сказала мужу, что не могу так жить, и предложила разойтись.

Он согласился, просто взял и отпустил. Значит, не любил, женился лишь потому, что так хотела его мама. Видимо, не мог сказать мне правду. Между нами было и хорошее. Да, этого было совсем мало, но мы не смогли сохранить и той крупицы чувств. Я искренне считала, что ребенок спасет нашу семью, но будем объективны — нет. Мне обидно за потраченное время, силы и нервы, за то, что меня не оценили по достоинству.

Я просто вычеркнула этих людей из своей жизни и начала все с чистого листа. Уехала в другую страну. Но, несмотря на это, меня до сих пор не понимают и осуждают. Сейчас считаю, что поступила правильно, только вот иногда появляются мысли, что потом пожалею. Да и мнение родных мне небезразлично. Не знаю, как быть…

Совет психолога

Делая нелегкий выбор, важно понимать, что можно пожалеть о содеянном. Только в каком случае вы пожалеете больше? Вот в чем вопрос. Человек все время оглядывается и анализирует снова и снова то, что пройдено, пытаясь таким образом избежать ошибок в будущем. Вот и вы пишете, что ни о чем не жалеете, и в то же время чего-то боитесь. Но жизнь складывается из ошибок, и мы на них учимся. Невозможно предугадать будущее и сделать беспроигрышный выбор.

Фото из личного архива Психолог о разводах в Узбекистане: без доверия семью не спасет даже религия

Приведу в пример притчу. Мужчина нашел в лесу дикую лошадь и привел к себе. Все соседи завидовали его счастью. Но лошадь сбежала, и тогда они стали жалеть его: уж лучше бы не находил. Через время она вернулась с другими дикими лошадьми, и все снова поразились удаче мужчины: сразу целый табун заполучил! Но как-то его сын стал объезжать лошадь, упал и сломал ногу.

— Ах! Какое несчастье! — воскликнули соседи, им было очень жаль его. Но вскоре началась война, и всех пригодных юношей забрали в армию, а того парня нет. Никто с той войны не вернулся в село, и тогда все подумали, как же повезло соседу, что его сын сломал ногу.

Никто не способен предсказать, где мы пожалеем больше. Но можно опираться на то, чего хотим и что чувствуем в данный момент. Чувства — индикатор нашего состояния, а желание определяет, куда следует двигаться в семейной жизни. Например, если вы хотите стать счастливой здесь и сейчас и сделали все от вас зависящее, но та сторона не собирается что-либо менять, значит, вы сделали для вашего счастья все, что смогли. А уходить или нет?.. Давайте рассмотрим несколько пунктов.

1. Задайте себе вопрос: вышла бы я замуж за этого человека, если бы знала, каким он станет? Если нет, то это подсказка, что отношения строить не на чем.

2. Сколько бы вы поставили по 10-балльной шкале вашему счастью в семейной жизни?

3. Способны ли вы быть более счастливой без него?

Ответы помогут вам справиться с сожалением. В конце концов, даже если и пожалеете, у вас достаточно зрелости и опыта, чтобы справиться с этим чувством. Если нет, всегда можно рассчитывать на помощь опытных специалистов. Ведь для того, чтобы жить и радоваться, нужно всего лишь жить и радоваться.