История одной ошибки: как брак без любви разрушил жизнь кыргызстанки

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Кыргызстанка рассказала в интервью Sputnik Кыргызстан, почему вышла замуж за нелюбимого человека и что чувствует теперь — после развода.
Обращаюсь к вам с такой проблемой: я ушла от мужа, а теперь страдаю. Меня съедает чувство обиды, и я ничего не могу с этим поделать. С самого начала я не хотела выходить за него замуж, но родственники уговорили, мол, хороший парень, семья благородная. Только я понимала, что мы разные люди и, наверное, не поймем друг друга, не уживемся. Как понимаете, мы поженились не по большой любви, а потому, что я хорошая девушка и он был для меня отличным вариантом.
Все упрекают в этом меня. Говорят, что надо было потерпеть, мол, многие женщины терпят. Никто меня не понимает. Я старалась, раз вошла в эту реку, хотела, что все было по-человечески. Делилась с ним, хотела, чтобы мы стали друзьями. Только он все мои слова понимал превратно, постоянно искажал смысл, во всем искал негатив. Я была виновата во всех его бедах.
Но и это не все. Особенно мне "повезло" со свекром и свекровью. Это люди с узким кругозором, они живут по традициям, которые были актуальны лет 100 назад. Очень консервативные личности.
Келин не жена их сына, а просто раб. Она должна выполнять их прихоти, делать всю работу по дому. Особенно разочаровала свекровь: в лицо говорила одно, а за спиной совершенно другое. Такого лицемерия я еще не видела.
Я понимаю, что не была идеальной невесткой. Только не могла молчать, когда видела лицемерие, мне хотелось положить конец бесконечному вранью. Однако этим людям так жить удобнее, и менять что-то в своей жизни они не хотят. Они постоянно меня ругали, придирались к любой мелочи.
Он согласился, просто взял и отпустил. Значит, не любил, женился лишь потому, что так хотела его мама. Видимо, не мог сказать мне правду. Между нами было и хорошее. Да, этого было совсем мало, но мы не смогли сохранить и той крупицы чувств. Я искренне считала, что ребенок спасет нашу семью, но будем объективны — нет. Мне обидно за потраченное время, силы и нервы, за то, что меня не оценили по достоинству.
Я просто вычеркнула этих людей из своей жизни и начала все с чистого листа. Уехала в другую страну. Но, несмотря на это, меня до сих пор не понимают и осуждают. Сейчас считаю, что поступила правильно, только вот иногда появляются мысли, что потом пожалею. Да и мнение родных мне небезразлично. Не знаю, как быть…
Совет психолога
Делая нелегкий выбор, важно понимать, что можно пожалеть о содеянном. Только в каком случае вы пожалеете больше? Вот в чем вопрос. Человек все время оглядывается и анализирует снова и снова то, что пройдено, пытаясь таким образом избежать ошибок в будущем. Вот и вы пишете, что ни о чем не жалеете, и в то же время чего-то боитесь. Но жизнь складывается из ошибок, и мы на них учимся. Невозможно предугадать будущее и сделать беспроигрышный выбор.
— Ах! Какое несчастье! — воскликнули соседи, им было очень жаль его. Но вскоре началась война, и всех пригодных юношей забрали в армию, а того парня нет. Никто с той войны не вернулся в село, и тогда все подумали, как же повезло соседу, что его сын сломал ногу.
Никто не способен предсказать, где мы пожалеем больше. Но можно опираться на то, чего хотим и что чувствуем в данный момент. Чувства — индикатор нашего состояния, а желание определяет, куда следует двигаться в семейной жизни. Например, если вы хотите стать счастливой здесь и сейчас и сделали все от вас зависящее, но та сторона не собирается что-либо менять, значит, вы сделали для вашего счастья все, что смогли. А уходить или нет?.. Давайте рассмотрим несколько пунктов.
1. Задайте себе вопрос: вышла бы я замуж за этого человека, если бы знала, каким он станет? Если нет, то это подсказка, что отношения строить не на чем.
2. Сколько бы вы поставили по 10-балльной шкале вашему счастью в семейной жизни?
3. Способны ли вы быть более счастливой без него?
Ответы помогут вам справиться с сожалением. В конце концов, даже если и пожалеете, у вас достаточно зрелости и опыта, чтобы справиться с этим чувством. Если нет, всегда можно рассчитывать на помощь опытных специалистов. Ведь для того, чтобы жить и радоваться, нужно всего лишь жить и радоваться.