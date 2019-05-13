Физические и юридические лица вправе информировать уполномоченных органов в области защиты женщин от притеснений и насилия, а также будет выдаваться ордер.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. В Узбекистане опубликован новый законопроект "О защите женщин от притеснений и насилия", сообщается в постановлении.

Законопроект направлен на защиту женщин от притеснений и насилия в быту, на рабочих местах и образовательных учреждениях, на предупреждение притеснений и насилия в отношении женщин, а также обеспечение гарантий правовой и социальной защиты жертв притеснений и насилия.

Также внутри документа четко сформулированы термины и их обозначения: насилие, жертва, четыре вида насилия.

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По словам "Комитета женщин Узбекистана", также очень важной мерой для профилактики насилия станет введение охранных ордеров, которые состоят в письменном уведомлении лица, совершившего притеснение и насилие, о недопустимости в дальнейшем такого поведения и предупреждении об ответственности за совершение правонарушения.

© Facebook/Комитет Женщин Узбекистана Охранный орден: в Узбекистане опубликован закон о защите женщин

Теперь физические и юридические лица вправе информировать уполномоченных органов в области защиты женщин от притеснений и насилия, а также органов самоуправления граждан и других негосударственных некоммерческих организаций о лицах с антисоциальным поведением, а также лицах, склонных к совершению насилия или совершивших его в быту, на рабочих местах и в образовательных учреждениях.

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Напомним, в конце апреля в Узбекистане был опубликован законопроект о равных правах мужчин и женщин. Теперь домашний труд не может быть основанием для дискриминации по признаку пола, так как осуществляется в равной степени мужчинами и женщинами.

В документе говорится о недопущении дискриминации по признаку пола, о равных правах и возможностях мужчин и женщин, гендерно-правовой экспертизе, а также разъяснены основные понятия, вроде "косвенной" или "прямой" дискриминации.

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Также новый законопроект запрещает работодателям в объявлениях о вакансиях предлагать работу лишь представителям одного пола, предъявлять разные требования, давая преимущество одному из полов, требовать от лиц, которые устраиваются на работу, сведения об их личной жизни, планах относительно рождения детей.