Лихачи и пьяные за рулем: инспекторы назвали наиболее частые нарушения ПДД

По данным инспекторов, большое количество нарушений совершают также пешеходы – в период с 6 по 12 мая было зафиксировано 1241 случай несоблюдения правил.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Сотрудники УБДД ГУВД столицы зафиксировали 15 тысяч 363 нарушения правил дорожного движения, из них 2 тысячи 799 – грубые нарушения со стороны участников дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии были задержаны 27 человек, за управление транспортом без соответствующих документов — 286 человек.

Проезд на запрещающий сигнал светофора совершили 150 человек.

За нарушение правил обгона были остановлены 776 водителей, за вождение по тротуарам и пешеходным дорожкам — 179 человек, за нарушение правил остановки и стоянки — 591 человек.

Отмечается, что в указанный период дорожные инспекторы зафиксировали 1 241 нарушение пешеходами правил дорожного движения.