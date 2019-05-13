19:51 13 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.81
  • EUR9462.76
  • USD8448.89
Поиск
Патрульная машина на улицах Ташкента

Лихачи и пьяные за рулем: инспекторы назвали наиболее частые нарушения ПДД

Пресс-служба ГУВД Ташкента
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (47)
20 0 0

По данным инспекторов, большое количество нарушений совершают также пешеходы – в период с 6 по 12 мая было зафиксировано 1241 случай несоблюдения правил.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Сотрудники УБДД ГУВД столицы зафиксировали 15 тысяч 363 нарушения правил дорожного движения, из них 2 тысячи 799 – грубые нарушения со стороны участников дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии были задержаны 27 человек, за управление транспортом без соответствующих документов — 286 человек.

Проезд на запрещающий сигнал светофора совершили 150 человек.

За нарушение правил обгона были остановлены 776 водителей, за вождение по тротуарам и пешеходным дорожкам — 179 человек, за нарушение правил остановки и стоянки — 591 человек.

Отмечается, что в указанный период дорожные инспекторы зафиксировали 1 241 нарушение пешеходами правил дорожного движения.

Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (47)



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Сила воды: лучшие виды легендарной Ниагары
Старинный рыцарский замок превратился в сцену – видео выступления
Крупные авиакатастрофы с пассажирскими самолетами в 2018-2019 гг.
Самые страшные авиакатастрофы 2018-2019

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054