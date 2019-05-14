Работа мечты: посольство Узбекистана в РФ создало новый проект

На веб-сайте дипмиссии открыт специальный раздел, где представлена информация об имеющихся вакансиях в государственных и частных организациях Республики Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Посольство Узбекистана в России совместно с Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан запустило совершенно новый проект "Вакансии в Узбекистане", сообщает пресс-служба посольства.

"Посольство надеется, что новый проект позволит узбекистанцам найти работу мечты и внести свой вклад в процветание нашей Родины", - говорится в сообщении.

На веб-сайте дипмиссии открыт специальный раздел, где представлена информация об имеющихся вакансиях в государственных и частных организациях Республики Узбекистан для трудоустройства узбекистанцев из числа высококвалифицированных специалистов.

В таблице нашли отражения сведения о работодателе, сфере деятельности/категории должности, регионе, требованиях к соискателям, предлагаемой зарплате и контакты для обращения/отправки резюме.

Информация в таблице будет постоянно обновляться по мере получения запросов от соответствующих организаций.