Минюст Узбекистана проведет онлайн-акцию в помощь семьям

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. В Международный день семьи, 15 мая, министерство юстиции Узбекистана проведет правовую консультацию по вопросам семейного законодательства в режиме онлайн, сообщает "Даракчи".

В режиме онлайн-акции "Правовая помощь семьям" можно направить любой вопрос по семейному законодательства по адресу http://cc.uz/16101 и получить бесплатную правовую консультацию.

Ответы на вопросы будут направляться 15 мая 2019 года с 10:00 до 20:00 на электронную почту или на номер телеграмм мессенджера по желанию обратившегося.

Также в этот день в 15:00 заместитель министра юстиции Акбар Ташкулов проведет онлайн-консультацию по обобщенным и классифицированным вопросам через страницу "Адлия билан мулоқот/Диалог с юстицией" на Facebook.