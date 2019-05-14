Доказано научно: это надо делать не чаще трех раз в неделю

Ежедневное долгое пребывание на рабочем месте доконает кого угодно. Особенно если вам перевалило за 40. Австралийские ученые утверждают, что в таком возрасте надо работать не чаще трех раз в неделю.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Ученые Мельбурнского университета доказали, что работать полный день человеку вредно - по крайней мере, после 40 лет.

В статье, представленной австралийскими исследователями, говорится, что продуктивнее всего работать не больше трех дней в неделю.

Ученые обследовали 7,5 тысячи добровольцев – мужчин и женщин, которым уже исполнилось 40 лет. Их интересовали память этих людей, абстрактное мышление и принятие решений. Общей целью была оценка их эффективности на рабочем месте.

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Сначала испытуемые "трудились" полную рабочую неделю (примерно 60 часов в неделю). Затем рабочее время сократили до 3 дней в неделю.

Эксперименты показали, что все показатели эффективности значительно улучшились после сокращения продолжительности рабочей недели до 25 часов, но резко ухудшились после удлинения рабочей недели до 55 часов.

Неизвестно, как проявили бы себя в этом эксперименте сотрудники более молодого возраста. Оппоненты австралийских ученых утверждают, что молодые респонденты продемонстрировали бы точно такие же показатели, если бы приняли участие в этом исследовании.