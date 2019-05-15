18:00 16 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.74
  • EUR9501.05
  • USD8458.16
Поиск
Многофункциональный центр предоставления госуслуг

В Узбекистане появятся приемные для обращений предпринимателей

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
Получить короткую ссылку
18810

Приемные будут размещены в Каракалпакстане, областях, Ташкенте, а также районах и городах в зданиях соответствующих центров государственных услуг.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. В Узбекистане создадут приемные премьер-министра республики, где будут рассматривать обращения предпринимателей, сообщает Telegram-канал Агентства государственных услуг.

Согласно указу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "О мерах по коренному совершенствованию системы поддержки и защиты предпринимательской деятельности", приемные будут размещены в Каракалпакстане, областях, Ташкенте, районах и городах в зданиях соответствующих центров государственных услуг.

"Новые приемные смогут обсудить насущные вопросы со всеми, включая иностранных инвесторов, с помощью видеоконференцсвязи или выездных приемов", - говорится в сообщении.

Основные направления деятельности приемных: соблюдение прав и законных интересов субъектов предпринимательства, рассмотрение любых проблемных вопросов, устранение бюрократических барьеров и мониторинг, обобщение системных проблем, препятствующих развитию предпринимательства.

В Узбекистане в 2018 году ухудшился торговый баланс >>

В сообщении также говорится о создании интерактивного портала business.gov.uz, который предусматривает внедрение эффективной платформы для приема, обработки, мониторинга и контроля за решением всех проблем предпринимателей.

Теги:
молодежное предпринимательство, женщина-предприниматель, молодые предприниматели, предпринимательство, Предпринимательство, предприниматели, предприниматель, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Эль Фаннинг
Канны-2019: роскошь и блеск на красной дорожке
Дрон в Индии снял самую большую статую птицы на планете
Дрон в Индии заснял гигантскую птицу
Пять важных аспектов добычи драгоценных металлов
Охота за золотом в Узбекистане: пять важных аспектов

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054