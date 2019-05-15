В Узбекистане появятся приемные для обращений предпринимателей

Приемные будут размещены в Каракалпакстане, областях, Ташкенте, а также районах и городах в зданиях соответствующих центров государственных услуг.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. В Узбекистане создадут приемные премьер-министра республики, где будут рассматривать обращения предпринимателей, сообщает Telegram-канал Агентства государственных услуг.

Согласно указу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "О мерах по коренному совершенствованию системы поддержки и защиты предпринимательской деятельности", приемные будут размещены в Каракалпакстане, областях, Ташкенте, районах и городах в зданиях соответствующих центров государственных услуг.

"Новые приемные смогут обсудить насущные вопросы со всеми, включая иностранных инвесторов, с помощью видеоконференцсвязи или выездных приемов", - говорится в сообщении.

Основные направления деятельности приемных: соблюдение прав и законных интересов субъектов предпринимательства, рассмотрение любых проблемных вопросов, устранение бюрократических барьеров и мониторинг, обобщение системных проблем, препятствующих развитию предпринимательства.

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В сообщении также говорится о создании интерактивного портала business.gov.uz, который предусматривает внедрение эффективной платформы для приема, обработки, мониторинга и контроля за решением всех проблем предпринимателей.