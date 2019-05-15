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Автодром Файзабад в Ташкенте будет полностью реконструирован

Автодром "Файзабад" в Ташкенте будет полностью реконструирован

ГУВД Ташкента
Общество
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Пока сотрудники ГУВД сделали небольшой ремонт дорожного полотна на территории тренировочной площадки, а также обновлена дорожная разметка.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Автодром МРЭО УБДД "Файзабад" в Ташкенте в скором времени сильно преобразится, сообщает ГУВД Ташкента.

По словам ГУВД, их давно заботит этот вопрос.

"На сегодняшний день возникла необходимость полной реконструкции этого здания и автодрома, не соответствующих нормативно-правовым документам", - говорится в сообщении.

Главное управление внутренних дел Ташкента обратилось в МВД с просьбой выделить средства на строительство нового здания и реконструкцию автодрома для создания комфортных условий как для сотрудников, так и для будущих водителей.

Автодром Файзабад в Ташкенте будет полностью реконструирован
ГУВД Ташкента
Автодром "Файзабад" в Ташкенте будет полностью реконструирован

До того момента, как просьба будет рассмотрена, сотрудники сделали небольшой ремонт дорожного полотна на территории тренировочной площадки, а также обновлена дорожная разметка.

Автодром Файзабад в Ташкенте будет полностью реконструирован
ГУВД Ташкента
Автодром "Файзабад" в Ташкенте будет полностью реконструирован

Напомним, здание регистрационно-экзаменационного отдела УБДД ГУВД города Ташкента, расположенное по адресу Мирабадский район, улица Файзабад, 43, и обслуживающее Бектемирский, Яшнабадский и Шайхантахурский районы, было построено в 1978 году.

Автодром Файзабад в Ташкенте будет полностью реконструирован
ГУВД Ташкента
Автодром "Файзабад" в Ташкенте будет полностью реконструирован

 

Теги:
ремонт дорог, ремонт, дорога, ГУВД Ташкента, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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