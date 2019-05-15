Пока сотрудники ГУВД сделали небольшой ремонт дорожного полотна на территории тренировочной площадки, а также обновлена дорожная разметка.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Автодром МРЭО УБДД "Файзабад" в Ташкенте в скором времени сильно преобразится, сообщает ГУВД Ташкента.

По словам ГУВД, их давно заботит этот вопрос.

"На сегодняшний день возникла необходимость полной реконструкции этого здания и автодрома, не соответствующих нормативно-правовым документам", - говорится в сообщении.

Главное управление внутренних дел Ташкента обратилось в МВД с просьбой выделить средства на строительство нового здания и реконструкцию автодрома для создания комфортных условий как для сотрудников, так и для будущих водителей.

ГУВД Ташкента Автодром "Файзабад" в Ташкенте будет полностью реконструирован

До того момента, как просьба будет рассмотрена, сотрудники сделали небольшой ремонт дорожного полотна на территории тренировочной площадки, а также обновлена дорожная разметка.

ГУВД Ташкента Автодром "Файзабад" в Ташкенте будет полностью реконструирован

Напомним, здание регистрационно-экзаменационного отдела УБДД ГУВД города Ташкента, расположенное по адресу Мирабадский район, улица Файзабад, 43, и обслуживающее Бектемирский, Яшнабадский и Шайхантахурский районы, было построено в 1978 году.