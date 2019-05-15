В Ташкенте стартует британская программа для продюсеров и артистов

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. В Ташкенте объявили о запуске трехлетней программы Creative Producers.
Программа направлена на развитие креативного продюсерства в странах Центральной Азии.
Она стартует с Алматы и Ташкента.
Британский совет в Узбекистане и Казахстане приглашает к участию в программе всех креативных продюсеров, а также художников, артистов и всех желающих реализовать свои мечты, имея небольшой опыт.
Отбором будут заниматься наставники из Великобритании. Двадцать четвертое мая - дедлайн для подачи заявок на участие в программе.
Двенадцать человек из 40 отобранных поедут в Бирмингем и Манчестер на фестивали уже в июле, а на февраль 2020 года намечена реализация проектов.
Заявки следует направлять на электронный адрес info@britishcouncil.uz с пометкой Creative Producers в теме письма.