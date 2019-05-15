В Ташкенте стартует британская программа для продюсеров и артистов

Программа, заявленная Британским Советом в Узбекистане и Казахстане, направлена на развитие креативного продюсерства в странах Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. В Ташкенте объявили о запуске трехлетней программы Creative Producers.

Программа направлена на развитие креативного продюсерства в странах Центральной Азии.

Она стартует с Алматы и Ташкента.

Британский совет в Узбекистане и Казахстане приглашает к участию в программе всех креативных продюсеров, а также художников, артистов и всех желающих реализовать свои мечты, имея небольшой опыт.

Отбором будут заниматься наставники из Великобритании. Двадцать четвертое мая - дедлайн для подачи заявок на участие в программе.

Двенадцать человек из 40 отобранных поедут в Бирмингем и Манчестер на фестивали уже в июле, а на февраль 2020 года намечена реализация проектов.

Заявки следует направлять на электронный адрес info@britishcouncil.uz с пометкой Creative Producers в теме письма.