В Узбекистане повысят зарплату работникам специализированных детсадов

В республике планируется оптимизировать работу специализированных детсадов. Профильным министерствам и ведомствам предстоит изучить их деятельность и в срок внести предложения в кабмин.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. С 1 июня этого года руководящие, педагогические и медицинские работники многопрофильных государственных детсадов начнут получать больше — их ждет стопроцентная надбавка к должностным окладам и базовым тарифным ставкам. Этот шаг предусмотрен постановлением кабмина "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности дошкольных образовательных организаций", документ опубликован на портале Lex.uz.

Такую же надбавку с 1 сентября 2019 года начнут получать помощники воспитателей этих учреждений и помощники воспитателей, педагогических и медицинских работников, которые трудятся в группах для детей с физическими или психическими нарушениями в развитии в государственных детсадах комбинированного типа.

Профильным министерствам и ведомствам предстоит изучить деятельность специализированных государственных детсадов, разработать и внести в кабмин предложения по ее оптимизации: по Ташкенту — до 1 июля, по Каракалпакстану и областям — до 1 декабря.

Планируется пересмотреть типовые штатные единицы детсадов общего типа, многопрофильных специализированных, а также учреждений комбинированного типа.

Пресс-служба МДО Узбекистана В Ташкенте открылся уникальный детский сад

Напомним, в середине апреля в Яккасарайском районе Ташкента после капитального ремонта открылся детский сад №369 — первое дошкольное образовательное учреждение как для здоровых детей, так и для малышей с особенностями развития.

В учреждении планируется открыть семь групп для воспитанников с задержкой психического развития (до 15 детей в группе) и столько же групп общеобразовательного профиля с инклюзивной направленностью (до 25 детей в группе). В специализированные группы детей будут принимать на основании заключения медико-психолого-педагогической комиссии.