Сколько многоэтажек построят в Ташкенте в этом году

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В этом году в Ташкенте планируется построить 191 многоэтажный дом с 8022 квартирами, сообщили в пресс-службе столичного хокимията. При этом всего в городе собираются возвести 398 домов.

Общая площадь строительных работ составит полтора миллиона квадратных метров. В частности, в Сергелийском районе возведут 45 многоэтажек.

© Пресс-служба хокимията Ташкента Сколько многоэтажных домов построят в Ташкенте в 2019 году

Ранее сообщалось, что на улице Богистон в Чиланзарском районе Ташкена достраивают 23 девятиэтажных дома на 900 квартир. Ход строительства проконтролировал лично президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он отметил, что этот массив должен стать одним из самых образцовых в столице Узбекистана.

По данным пресс-службы главы государства, дома, строящиеся по турецкой технологии, должны быть сданы в эксплуатацию в этом году. Каждая квартира будет иметь настраиваемую систему отопления и кондиционирования.

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Напомним, по инициативе узбекского лидера начиная с 2017 года во всех городах стартовало строительство доступных домов для нуждающихся в жилье семей.