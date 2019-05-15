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Строительство жилого дома

Сколько многоэтажек построят в Ташкенте в этом году

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Общая площадь строительных работ составит полтора миллиона квадратных метров.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В этом году в Ташкенте планируется построить 191 многоэтажный дом с 8022 квартирами, сообщили в пресс-службе столичного хокимията. При этом всего в городе собираются возвести 398 домов.

Общая площадь строительных работ составит полтора миллиона квадратных метров. В частности, в Сергелийском районе возведут 45 многоэтажек. 

Сколько многоэтажных домов построят в Ташкенте в 2019 году
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Сколько многоэтажных домов построят в Ташкенте в 2019 году

Ранее сообщалось, что на улице Богистон в Чиланзарском районе Ташкена достраивают 23 девятиэтажных дома на 900 квартир. Ход строительства проконтролировал лично президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он отметил, что этот массив должен стать одним из самых образцовых в столице Узбекистана.

По данным пресс-службы главы государства, дома, строящиеся по турецкой технологии, должны быть сданы в эксплуатацию в этом году. Каждая квартира будет иметь настраиваемую систему отопления и кондиционирования.

Мирзиёев поручил строить больше многоэтажек в Самарканде >>>

Напомним, по инициативе узбекского лидера начиная с 2017 года во всех городах стартовало строительство доступных домов для нуждающихся в жилье семей.

Теги:
дом, Строительство, Хокимият Ташкента, Ташкент



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