В Узбекистане появится национальная система развития квалификаций

На этой базе создадут Ассоциацию развития и популяризации рабочих профессий WorldSkills Uzbekistan.

ТАШКЕНТ, 16 мая - Sputnik. В Узбекистане создадут национальную систему развития профессиональных квалификаций и компетенций, сообщается в постановлении.

На этой базе создадут Ассоциацию развития и популяризации рабочих профессий WorldSkills Uzbekistan.

В профессиональных колледжах пройдет подготовка специалистов среднего звена и кадров по рабочим профессиям для крупных предприятий и кластеров на условиях государственно-частного партнерства.

Также будет организовано профессиональное обучение незанятого населения, особенно молодежи, в негосударственных центрах профессионального обучения.

Будет внедрена практика выдачи центрами оценки компетенции сертификата, подтверждающего уровень профессиональной компетенции по конкретной специальности (профессии) и являющегося основанием для присвоения квалификационных разрядов.

Подготовка в колледжах специалистов среднего звена на условиях ГЧП в качестве эксперимента начнется с 2019/2020 учебного года.

Перечень колледжей, закрепленных за крупными предприятиями и кластерами, будет сформирован Советом министров Каракалпакстана, хокимиятами областей и Ташкента совместно с Центром профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования.