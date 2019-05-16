Министры юстиции Узбекистана и России договорились о сотрудничестве

ТАШКЕНТ, 16 мая -Sputnik. Министерства юстиции России и Узбекистана утвердили программу сотрудничества на 2019-2020 годы, передает пресс-служба узбекистанского ведомства.

Свои подписи под документом поставили главы ведомств Русланбек Давлетов и Александр Коновалов на "полях" IX Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Согласно программе, стороны организуют взаимные стажировки и обменяются опытом.

Давлетов выразил благодарность российскому коллеге за приглашение узбекской делегации на ПМЮФ-2019.

Кроме того, РФ предоставила Узбекистану отдельную площадку для презентации действий по улучшению инвестиционного законодательства Узбекистана.