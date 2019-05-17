Президент побывал на предприятии одежды, пообщался с женщинами, детьми и сотрудниками культурного центра.

ТАШКЕНТ, 17 мая - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побывал в Андижане, сообщается на сайте президента.

В ходе предыдущих поездок, глава государства дал поручения по улучшению бытовых условий и строительству многоэтажного жилья.

Как итог - на массиве Хидирша площадью 54 гектара были возведены 220 домов на две сотки, семейная поликлиника, детский сад, махаллинский гузар, центр культуры, библиотека, салон красоты, пункты торговли и бытового обслуживания, швейное предприятие. Махалля получила название "Мустакилликнинг 27 йиллиги".

© Сайт президента Шавкат Мирзиёев проверил бытовые условия жизни в Андижане

Шавкат Мирзиёев ознакомился с проделанной работой, побывал дома у семьи Дилфузы Хожиматовой, поинтересовался условиями ее жизни и тем, как воспитываются дети.

© Сайт президента Шавкат Мирзиёев проверил бытовые условия жизни в Андижане

В новой махалле введено в строй швейное предприятие общества с ограниченной ответственностью "Ферузбек текс" города Андижана, где трудятся 500 женщин, проживающих в махалле.

© Сайт президента Шавкат Мирзиёев проверил бытовые условия жизни в Андижане

Президент осмотрел образцы изготавливаемой на предприятии одежды, побеседовал с работницами.

Шавкат Мирзиёев посетил также действующее в махалле дошкольное образовательное учреждение "Келажак болажонлари". В детском саду, рассчитанном на 165 детей, организованы кружки русского и английского языков, изобразительного искусства, музыки и спорта, вышивки.

© Сайт президента Шавкат Мирзиёев проверил бытовые условия жизни в Андижане

В дальнейшем в махалле "Мустакилликнинг 27 йиллиги" запланировано строительство еще 612 домов площадью две сотки и 7 многоквартирных домов, школы на 615 мест и детского сада на 160 мест.

В махаллинском центре культуры мастер музыкальных инструментов Абдумалик Мадраимов, вдохновленный инициативой главы нашего государства о том, что домбра должна быть в каждом доме, рассказал о своей работе.

© Сайт президента Шавкат Мирзиёев проверил бытовые условия жизни в Андижане

В заключении, Шавкат Мирзиёев дал указания по повышению интереса молодежи к искусству, занятию спортом, обучению эффективному использованию компьютерных технологий и интернета, пропаганде чтения среди молодежи и обеспечению занятости женщин области на основе Пяти инициатив.