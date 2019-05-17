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Сотрудник ГАИ

В Ташкенте 18 мая перекроют несколько улиц

Sputnik
Общество
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Планируется временно ограничить движение всех видов транспорта.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Учтепинском районе столицы 18 мая перекроют несколько улиц в связи с проведением молодежного марафона. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията города.

С 7:30 до 08:30 будет остановлено движение всех видов транспорта по обеим полосам дорог на следующих участках:

  • улица Фархад: от перекрестка с улицей Али Кушчи до перекрестка с улицей Катта Хирмонтепа;
  • улица Катта Хирмонтепа: от перекрестка с улицей Фархад до перекрестка с улицей Ширин.
В Учтепинском районе столицы 18 мая перекроют несколько улиц
© Пресс-служба хокимията Ташкента
В Учтепинском районе столицы 18 мая перекроют несколько улиц
Теги:
улица, марафон, Хокимият Ташкента, Ташкент



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