В Ташкенте 18 мая перекроют несколько улиц

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Учтепинском районе столицы 18 мая перекроют несколько улиц в связи с проведением молодежного марафона. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията города.

С 7:30 до 08:30 будет остановлено движение всех видов транспорта по обеим полосам дорог на следующих участках:

улица Фархад: от перекрестка с улицей Али Кушчи до перекрестка с улицей Катта Хирмонтепа;

улица Катта Хирмонтепа: от перекрестка с улицей Фархад до перекрестка с улицей Ширин.